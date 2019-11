Négy temetkezési hely Zala megyében, melyeknek különleges története van

Elmeséljük, hogy miért is olyan érdekesek.

Festetics-mauzóleum

A keszthelyi Szent Miklós temetőben álló mauzóleum Festetics (II.) Tasziló herceg megbízására épült, 1925-ben fejezték be. Az építmény egy szabadon álló ravatalozó kriptával, melynek falaiban sírfülkéket hoztak létre, a bejárattal szemben található négyben nyugszanak a családtagok. Elsőként Tasziló herceg feleségét, Mary Victoria Hamiltont temették ide, aki 1922. május 14-én hunyt el, koporsóját 1925. november 2-án szállítottak át a Fő téri plébániatemplomból. A herceget 1933. május 8-án helyezték örök nyugalomra, fiukat, Festetics (III.) György herceget pedig 1941. augusztus 8-án. Felesége, Maria Haugwitz grófnő 1972. szeptember 23-án hunyt el Bécsben, hamvai azonban csak 1990. október 13-án kerülhettek át a kriptába.

Szentgyörgyvári kriptakápolna

Ha Zalacsánynál járunk, a 76-os főútról már láthatjuk az alsómándpusztai elágazó közelében található kriptakápolnát. Eredetileg Nemestóthy Szabó Lajos családjának temetkezési helyeként szolgált az 1900-as évek elején, akik megvették a felsőmándpusztai birtokot a Széchenyi családtól. Az épület sokáig lepusztult állapotban tengődött, már-már kísértetiessé vált, a Zala Termál Völgye pályázat keretében azonban felújították, ma ismét látogatható. A közelmúltban mi is jártunk ott, itt találja írásunkat!

Már a vonyarcvashegyi kápolna felé vezető út is sejtelmes hangulatú Fotó: Németh Lilla/zaol.hu

Katonai kutyatemető

A Keszthelyi-hegységben, a büdöskúti rész és a Szent Miklós-forrás között fekvő, hivatalosan Vállushoz tartozó területen bújik meg a kutyatemető, ahol az egykori katonai bázison szolgáló honvédek hűséges négylábú társait helyezték nyugalomra. Az erdő mélyén sírkertbe rendezett fejfák nem mindennapi látványosságként állítanak emléket nekik, egyben késztetik megállásra az arra járó túrázókat. Ha szeretné felkeresni, itt egy kis segítség!

Szent Mihály kápolna

A vonyarcvashegyi Szent Mihály kápolna okkal közkedvelt kirándulóhely, hiszen páratlan kilátás nyílik a dombról, melyre épült. Fűződik hozzá azonban egy legenda is, mely szerint 40 halász emelte hálából, akik csodával határos módon megmenekültek, miután a Balaton jege beszakadt alattuk. Történetük napjainkban sem merülhet feledésbe: a régi temetőhely szomszédságában álló épületnél emlékhelyet alakítottak ki, de évről évre ünnepséget is tartanak a településen. Korábban naplementében is meglátogattuk a helyet, kattintson ide cikkünkért!