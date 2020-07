Négy napközis turnust is szervez a Swans Balett- és Tánciskola

Nevetés, ritmikus táncok és élménydús programok. Sok jóban van részük azoknak az ifjú hölgyeknek, akik a Swans Balett- és Tánciskola hagyományos nyári táborában töltik a vakációjuk egy részét.

A táncos lábú fiatalok körében hosszú évek óta népszerű, amolyan kihagyhatatlan program a Swans tábora. Olyannyira nagy az érdeklődés iránta, hogy e szezonban négy turnust szerveztek az iskola vezetői. Pulai Lászlóné „Snuki”, az iskola művészeti vezetője, táncoktatója elmondta: három alkalommal tánctáborba, negyedszerre, augusztusban pedig kézművestáborba várják a gyerekeket.

– A járvány miatt csak júliustól indítottuk a tábori programunkat. A hét elején kezdtünk az első csoporttal. Napközis tábor keretében igyekszünk a gyerekeknek tartalmas, élménydús programokkal kedveskedni. Érdekesség, hogy a mostani táborunkban hölgyek vannak: jelenleg huszonhárom, 6–13 év közötti kislány. Ám a soron következő turnusainkba már táncos kedvű, fiatal urak is érkeznek – összegezte Pulai Lászlóné „Snuki”.

A művészeti vezető elmondta azt is: a repertoár a korábbi évekhez hasonló. Mindent a gyerekek igényeihez, érdeklődési köréhez szabtak. Minap két alpaka érkezett a fiatalokhoz Újudvarról. A hét során terápiás kutya is lesz a Swans-tábor vendége, ám kézműves-foglalkozás, kincskeresés és kiadós túra is vár a lányokra. S természetesen sok tánc: idén – mint Pulai Lászlóné Snuki elmondta – a ritmusosabb táncstílus a sláger a leányzók körében. A kis hölgyek egyébként már a program kezdetén tele voltak élményekkel. Egyik percben vezetőszáron az alpakákat sétáltatták, a következőben pedig tánckoreográfiát adtak elő.

A résztvevők között több olyan kislány akad, mint a 8 éves Kálmán Kira Luca, aki immár két éve Swans-táborozó.

– Nekem a balett a kedvenc műfajom – részletezte a kislány. – Bár annak azért nagyon örülök, hogy a táborban mindenféle jó dolog van, a táncon kívül is. Alig várom a szerdát, amikor a terápiás kutyusok jönnek hozzánk – mesélte az ifjú hölgy.