Négy évszakost? Számos előny, de kompromisszumokkal

A változatos időjárás sokakat elgondolkodtatott, hogy vajon érdemes-e már felszerelni a téligumiabroncsokat?

A csípős reggeleket nappal gyakran 10 Celsius-fok fölötti hőmérséklet követi, a várva várt csapadék is megérkezett. Mondhatni, ilyenkor érzi jól magát a négy évszakos abroncs, mert a nyári gumi reggel és hideg esőben nem túl jól teljesít, a téli gumi pedig a melegben gyengébb.

Persze szokták mondani, ami mindenre jó, az igazából semmire sem jó. Talán ez is az oka, hogy nálunk kevéssé terjed el a négy évszakos gumiabroncs, ahogy erre a baleset-megelőzési bizottság honlapján minap közölt összeállítás is felhívja a figyelmet. A tartózkodás oka pontosan nem ismert, mert tőlünk nyugatra keresettek az évszaktól független abroncsok. Ezekről azonban tudni kell, ott ajánlják, ahol télen is jellemző a letisztított út és ritka a kitartó havazás, a tartósan jeges burkolat. Ezek figyelembevételével olyan abroncs a négy évszakos, ami jobb télen a nyári guminál, és nyáron a télinél, tehát mindig kompromisszumos szolgáltatást nyújtanak. Persze ez nem feltétlenül igaz, mert ha minőségi terméket veszünk, azok egyes jellemzőikben megközelítik, vagy jobbak az adott évszakos abroncsok egyes képességeinél.

A gyártók alacsony futásteljesítménynél javasolják a négy évszakosokat. Évi 15–20 ezer kilométer alatt gazdaságosabb a négy évszakos gumi alkalmazását a két garnitúra (téli és nyári) használata helyett. A négy évszakosok méretkínálatát tekintve látható, nagyobb méretekben nem kaphatóak. Az átlagos maximum a 225-ös szélesség, és a 17 colos belső karimaátmérő. Ebből következően a négy évszakosokat elsősorban a kis- és kompakt autókon való alkalmazásra szánják. Azok közül is kizárhatóak a hátsókerék-hajtású, és nagy teljesítményű modellek. A középkategóriában négy évszakost használni már kompromisszumot igényel. Középkategóriánál a nagy teljesítményű és/vagy hátsókerék-hajtású modellekre az évszaknak megfelelő abroncsokat érdemes beszerezni.

Vegyük figyelembe azt is, hogy minden gépkocsitípusnak más a futómű-geometriája, a súlyeloszlása, ezek alapján változik az úton a viselkedése, és a nedves vagy havas burkolaton is. Akadnak nagyon jól kezelhető típusok, ezek nehezen vesztik el a tapadásukat, ezek jól tolerálják a négy évszakos abroncsokat is. Más modelleknél problémásabb az erő átadása, mert könnyen elkapar a hajtott kerék, könnyebben megcsúsznak, sodródásra hajlamosabbak, azoknál célszerűbb az évszaknak megfelelő abroncsokat használni.

Fontos: négy évszakos abroncs választásakor az adott modellre ne a legszélesebb felrakható méretben kerüljön fel az abroncs, hasonlóképpen, mint a téli gumi választása esetén, mert a nedves és csúszós-úti tapadást támogatja a nagyobb talajnyomás. Aki spórolás miatt választana négy évszakos abroncsot, annak rossz hír, hogy megfelelő teljesítményt a felső- vagy prémiumkategóriás abroncsok nyújtanak a négy évszakosok kínálatából, s azok között volt, ami télen már gyengélkedik. Ezekből egy garnitúra néha drágább lehet, mint két, akár középkategóriás évszaknak megfelelő abroncsgarnitúráé.

Pár gondolat még a négy évszakos abroncsokról: amikor biztos előnyt élveznek, az pont az ilyen, ez az idei őszön megtapasztalt szélsőségesen változékony idő. Ilyenkor magasabb helyeken előfordulhat jegesedés is, éjszaka lesüllyed a hőmérséklet 7 Celsius fok alá, sőt, fagyhat, és egy-két napig folyamatosan esik, aztán visszatér a meleg. Az ilyen átmeneti időjárásban a jó minőségű négy évszakos gumiabroncs nyújt biztonságot már felszerelt téli vagy a még fennhagyott nyári abroncsokhoz képest.

Összegezve, bármilyen jó is a négy évszakos gumi, nyáron a nyári, télen, hóban a téli abroncs szinte biztosan jobban teljesít. Átlagos felhasználás mellett azonban bőven elég lehet a mindenre jó gumi is, mert vannak komoly előnyei is. Például nem kell ősszel, tavasszal gumisnál sorban állni, várni és fizetni a cserére, aztán a leszerelt abroncsokat sem kell tárolni. Ha valaki főleg városban használja az autóját, és mérsékelt tempóval jár, annak egyáltalán nem létszükséglet a téli- és nyárigumikészlet.