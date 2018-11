Naspolya: a kiskertek rút kiskacsája

Kitett magáért az idén a naspolyafa. Igaz, nem almaméretű terméssel büszkélkedő túlnemesített fajta, úgy emlékszem szentesi rózsa, az is lehet, hogy csak Mespilus germanica, azaz közönséges naspolya, vagy ahogy faluhelyen mondják: lasponya.

Annyi baj legyen! A lényeg, hogy a betegségekre kevésbé fogékony: a megyében volt szerencsém több naspolyafát is megbámulni, szinte valamennyinek volt valami nyűge – az egyikkel tűzelhalás végzett, a másikat a lisztharmat gyötörte, a harmadikra ki tudja, mi miatt rátöppedt a termés. A miénk nem kapott vegyszeres permetet, mégis egészséges, igaz, a kondíciójára ügyelek. Ősszel jussol egy kis komposztot, s nem takarítom el alóla, inkább a töve köré gereblyézem a lehullott leveleit. E gyümölcsfajtának a legnagyobb ellensége különben is a kertész, akit kora tavasszal a hatalmába kerít a metszési láz és gondolkodás nélkül, szokott módon kaszabolva megnyirbálja a naspolyafát is.

Az egyik nagy országos kertészet vezetője szerint a szentesi rózsa fajta például egyáltalán nem tűri a metszést. Csemeteként persze muszáj alakítgatni, tél végén a száraz, beteg, elhalt ágait el kell távolítani, a túl bozótos bokrokon elkel a ritkítás is, de ilyenkor metsszük ki tőből az ágakat és kenjük be a sebzést favédő viasszal. Mielőtt elkezdjük csattogtatni a metszőollót, jusson eszünkbe, hogy a naspolyafa a vesszők végén neveli a virágot. Májusban bont csak szirmot, így a fagyok már nem veszélyeztetik, öntermékeny, tehát magányosan is jól terem.

Az idén sok volt a fán a virág, a méhek is éppen ráértek, így egy extra méretű silinga megtelt naspolyával. Bevallom, éretten, ahogy mifelénk mondják: szottyosan nem egy épületes látvány, sokan az állaga miatt nem is szeretik, hámozgatják, kiszedegetik belőle a magokat. Én egyszerűen lecsípem a csúcsát és a magoknál kisebb lyukon át kinyomom a puha húsát. Megéri a maszatolás, hiszen a naspolya az egyik legtáplálóbb gyümölcsünk. Az almatermésűek között a legtöbb C-vitaminnal büszkélkedhet, s mindemellett nagy mennyiségben tart raktáron B1- és A-vitamint is. Ásványi anyagokban sem szűkölködik, extra mennyiségű vasat, káliumot, kalciumot, mangánt, magnéziumot és cinket tartalmaz – régen a nyápic, vérszegény gyerkőcök kenyerére mézes naspolyapépet kentek. Ködös, nyirkos őszi, téli időszakban jó hasznát vesszük antioxidáns immunerősítő hatásának, a nyers naspolyahús reszelt almával és céklával keverve, mézzel édesítve gyorsan feltölti a szervezetünk kimerített vitamin- és ásványianyag-készletét.

A népgyógyászok a termésből és a levelekből már száz évvel ezelőtt is gyulladást csökkentő teát főztek – napjainkban is a gyulladt szájüreg és a torok kezelésére ajánlják. A természetgyógyászok a cukorbetegeknek is javallják, a rostjai ugyanis lassítják az emberi szervezetbe jutott szénhidrátok felszívódását. Így, ha a bőséges ebéd után desszertként bekebelezünk néhányat a szottyos kis gyümölcsből, nem emelkedik az egekbe a vércukorszintünk. A pektintartalma a helyes irányba tereli az emésztésünket, a bélbe jutva jótékony védőréteget képez a nyálkahártyán – hasmenés és székrekedés esetén egyaránt hatásos.

Ha sok a naspolyánk, főzzünk belőle lekvárt. A legegyszerűbb recept: a megmosott gyümölcsöt lábasban egészben, kissé szétnyomkodva tegyük fel főni. Öntsünk hozzá kilónként körülbelül 2 deci vizet (lepje el), s gyakran kevergetve addig főzzük, amíg a gyümölcs szét nem mállik. A masszát nyomjuk át nagy lyukú szűrőn, amely a magokat és a héjat felfogja. A péphez kilónként adjunk 20 deka cukrot, ízesíthetjük citromhéjjal, fahéjjal, gyömbérrel, majd kevergetve főzzük sűrűre.