Napraforgó, a tetőtől talpig gyógynövény…

Többször próbálkoztam már a napraforgó kiskerti honosításával, gondoltam, megtermelem a téli cinegemenza ellátmányát, s a családdal is elszotyolázgatunk majd esténként a kandalló előtt üldögélve.

Első ízben a madár­eleségből maradt pár szem napraforgómagot ültettem el a kert északi szélére, de nem jött össze a mutatvány, mert szárnyas kertészsegédeim már a nyár derekán rájártak és még zsengén kicsipegették a magokat. Napraforgóék amúgy üres tányérral sem álldogáltak haszontalanul a kertben, a tövükbe ültettem ugyanis a futóbabot, s ezek örömmel fogadták az élő kapaszkodót. Summa summarum, nem maradt más választásom, mint a vásárlás.

A napraforgómag stresszoldó hatása közismert, nem véletlenül tömik magukba egyes focidrukkerek, igaz nem szabadna túlzásba vinniük, kedvenc csemegéjük 47 százaléka ugyanis olaj, s bár annak 65 százaléka esszenciális, nagy mennyiségben ártalmára lehet a bőrnek, nem beszélve arról, hogy intenzíven hizlal. Mérsékelt fogyasztása viszont támogatja a bőr egészségét, tudományos kutatások is igazolják, hogy az E-vitaminban gazdag étkek – mint például a napraforgómag is – hatásosak a bőr, szépségének, fiatalságának, egészségének megőrzésében, esszenciális zsírsavai pedig hozzájárulnak a bőr hidratáltságának fenntartásához. Az aprócska mag igazi B-vitamin bomba, a csoport számos tagjából tart raktáron, szervezetünk napi szükségletét e szerves vegyületekből már 15 deka hántolt szotyola biztosítja. Egyéb vitaminokban sem szűkölködik, antioxidáns vegyületei segítik a gyulladások csökkentését, s ezzel hosszabb távon csökkentik a betegségek kialakulásának esélyét. Bőven találunk benne ásványi anyagokat, nyomelemeket, legfontosabb hatóanyagai a lecitin, az olein, a linolein, a cholin. Gazdag magnéziumban, amivel támogatja a koleszterinszint normalizálását, a benne lévő foszfor hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez, a csontok és a fogak fejlődéséhez, részt vesz a szervezet energiatermelésében és tárolásában.

A napraforgómagot nem csak natúr rágicsálhatjuk, értékes adalék lehet salátákban, müzlikben, levesekben, köretekben is. Vagy akár főzhetünk belőle gyógyteát is: 1 liter vízbe két deci tisztított és tört szotyolát tegyünk és azt legalább fél óráig főzzük- az olajtartalma miatt, mindig melegen igyuk! A természetgyógyászok makacs meghűléses betegségek kezelésére, méregtelenítésre, lúgosításra, a cukorbetegség szövődményeinek megelőzésére ajánlják. Ideggyengeség, magas koleszterinszint, vizelési gondok, prosztataproblémák enyhítésére nyersen is rágicsálhatjuk a napraforgómagot. Belőle készül legnépszerűbb étkezési étolajunk is, ami hidegen sajtolva telítetlen zsírsavaival segíti megelőzni a szív és érrendszeri megbetegedéseket, csökkenti a vér koleszterinszintjét. A gyógyszeripar kenőcsök alapanyagaként használja, a népgyógyászok a nehezen gyógyuló sebeket, a száraz, pikkelyesen hámló bőrt kezelik vele.

A napraforgó nem csak magja által gyógynövény. A virágja is olyan értékes anyagokat tartalmaz, amik csökkentik a lázat, a magas vérnyomást és csillapítják az idegességet. Üdén nyílott, nyelv alakú, élénksárga színű karimavirágát gyűjtsük és kíméletesen szárítsuk meg. A virágból is készíthetünk teát: két kávéskanál szárított szirmot forrázzunk le egy csészényi vízzel, majd tíz perc múlva szűrjük le, mézzel ízesítsük.