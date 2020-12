Naponta újabb és újabb zalai épületen gyulladnak fel a fények

Ahogy telnek az adventi időszak napjai, úgy öltözik egyre több épület ünnepi díszbe. Vannak települések, ahol a karácsonyi díszkivilágítást egy újonnan felkapott közös­ségi programmal, a „falu adventi naptárával” kötik össze.

A kezdeményezést novemberben Nova példáján keresztül már bemutattuk lapunkban, illetve néhány más helyszín kapcsán is írtunk róla. A lényege, hogy adott településen legyen 24 olyan épület, amelynek lakói vagy tulajdonosai vállalják, hogy az adventi kalendárium mintájára, meghatározott sorrendben díszítik ki ablakaikat. Naponta újabb és újabb épületen gyulladnak fel a fények, nemcsak annak lakói, hanem a teljes közösség örömére is.

Zalaháshágyon idén először díszítették ki ezen a módon a falu házait, Horváth Gyula polgármester elmondása szerint a községhez kötődő Varga Veronika javaslata alapján. Azt, hogy ki csatlakozna a programhoz, már ők gyűjtötték össze, a falu adventi kalendáriumának sorszámairól pedig együtt döntöttek. A kettes szám Tóth Jánosnénak, Évának jutott.

– A polgármester úr felesége kérdezte meg, hogy vállalnám-e a házunk ablakának feldíszítését, s én örömmel mondtam igent – mondta lapunknak. – Korábban, amíg a lányaim itthon voltak, mindig voltak adventi díszek az ablakainkban, bár akkor még nem az utcafronti részen. Most az unokám örül neki a legjobban.

Ozmánbükön, Zalalövőn, valamint Tófejen is most először csatlakoztak az országossá terebélyesedő kezdeményezéshez. Utóbbi községben Lakatos György, a helyi közösségi ház vezetője elmondta, bár egy kicsit későn kapcsolódtak be, s ezért mindössze egy hetük volt a szervezésre, de nem kellett győzködni a falubelieket, sokan közülük azonnal s örömmel vállalták a feladatot, még az iskola is bekapcsolódott. Ezért aztán minden jelentkezőnek nem is jutott sorszám, ettől függetlenül ők is éltek a saját ablakaik feldíszítésének lehetőségével.

– Jó ez a kezdeményezés, ebben a nehéz időszakban összetartja a közösséget, illetve egy kis adventi hangulatot varázsol a településre – tette még hozzá. – Azt tapasztaljuk, hogy napi szinten várják az újabb fotókat, figyelemmel követik a közösségi médiafelületeken, és szívesen kommentálják is a látottakat.