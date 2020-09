Nánási is megkóstolta a díjnyertes fagylaltot

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy a „Balaton forró csókja” elnevezésű fagylalttal különdíjat nyert az év balatoni fagylaltja versenyen a kanizsai Buzsics Viktor.

A közszereplő, fényképész Nánási Pál egy csapattal körbebiciklizte a Balatont és közben több vendéglátóipari egységnél is megálltak, így a balatonboglári fagylaltot is megkóstolták. Viktor elmondta: bő egy órát töltöttek náluk, sokat beszélgettek és persze alig várták, hogy megkóstolhassák a díjnyertes édességet. Közös képet is készítettek, ami mindent elárul a hangulatról.