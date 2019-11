Nagy sikert aratott ebben az esztendőben a Budapest Auto Show, immár a harmadik

Számos autós újdonság debütált 2019-ben is a Budapest Auto Show-n, amelyet most hétvégén rendeztek meg, mégpedig harmadik alkalommal a Millenáris B pavilonjában. Ezúttal tizenhárom márka csaknem hatvan autóját tekinthették meg vagy próbálhatták ki az érdeklődők, és idén már a motorok is megjelentek a kiállítótérben: összesen hét márka hozta el tizenhat modelljét.

Aki az elmúlt hétvégén a Millenáris környékén szeretett volna parkolni, az egészen biztosan nehezen vagy egyáltalán nem talált magának helyet. Ez egyáltalán nem volt véletlen, hiszen harmadik alkalommal rendezték meg a Budapest Auto Show-t. Tegyük a szívünkre a kezünket, ki nem álmodik új autóról, egy olyan márkáról, melybe nap mint nap beülne, és csak hagyná maga mögött a kilométereket. Mindenesetre egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán, és nem évről évre érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe.

Ezért egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek. A Millenárison, 3300 négyzetméteren közel hatvan autó várta az érdeklődőket, és a hagyományos kiállításokkal ellentétben a látogatók a helyszínen tesztvezetésre is regisztrálhattak – közel ezren éltek ezzel –, és így rögtön ki is próbálhatják a kocsikat.

Olyan újdonságokkal találkozhattak az érdeklődők, mint a DS 3 Crossback, a Ford Ranger Raptor, a Lexus UX, a Peugeot 508 SW, a Renault Zoe és az új Clio, a ránc­felvarrott Skoda Superb és a megújult Volkswagen Passat, a Toyota Proace City Verso.

A show kiemelkedő attrakcióját egy százéves Citroën szolgáltatta, mellyel szinte az összes látogató közös fotókat készített.

A négykerekű modellek mellett idén már motorok is nagy helyet kaptak, a galérián kialakított kiállítótérben összesen hét márka tizenhat motort állított ki. A Malaguti új motorkerékpár-palettával, a Lambretta pedig a megújult V-Special robogójával tért vissza a magyar piacra. A két történelmi márka modelljei a Budapest Auto Show-n debütáltak hosszú idő után ismét hazánkban. A Lambretta új generációjának első modelljei a V-Special újjászületéséből származnak és egyedi megjelenésükkel különleges alternatívát nyújtanak a vásárlóknak. A kétkerekű jármű 50, 125 és 200 köbcentis erőforrással érhető el, és a hagyományoknak megfelelően rendelhető „FIX” és „FLEX” első sárvédővel is. A Malaguti idén ünnepli 90. születésnapját, és ennek apropóján számos újdonsággal készülnek még ebben az esztendőben. A Magyarországra visszatérő márka egyből nyolc modellel érhető el a hazai piacon, a supermoto és az enduro 50 és 125 köbcentis, a naked, a túra enduro és a sport változat 125 köbcentis, a nagyméretű robogó pedig 300 köbcentis motorral vásárolható meg. Közülük a Dune 125, az RST és a Medison 300 volt ott most a kiállítói térben.

A két bemutatott típuson felül a KSR Moto az általuk forgalmazott többi márkával is meglepte a nagyérdeműt, így megtekinthetők voltak a KSR Group saját márkanéven (KSR Moto) gyártott 50 és 125 köbcentis belsőégésű vagy tisztán elektromos hajtású motorkerékpárjai és robogói, valamint a szintén saját fejlesztésű Brixton klasszikus kétkerekűi is, köztük a 125 és 250 köbcentis változatok.

A világ piacvezető elektromos intelligens robogóját gyártó NIU-kat is elhozta a hazai forgalmazó, a Budapest Auto Show közönsége a segédmotoros (L1e-B) és a rendszámos (L3e-A1) típusokat nézhették meg a hétvége során, ráadásul ezeket a példányokat a kellemes időjárásra való tekintettel tesztelni is lehetett. Szintén kipróbálhatók voltak a SUR-RON márkanév alatt forgalmazott, tisztán elektromos cross motorok is.

A kiállítás részeként a szervezők számos gyermek- és felnőttprogrammal készültek, az érdeklődők az esemény színpadán például Szalay Balázs, Herczig Norbert autóversenyzőkkel, Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval és a Tankcsapda tagjaival is találkozhattak. Ezenkívül hallhattak vezetéstechnikai előadást, használtautós-tippeket és a téli gumiabroncsokkal kapcsolatos tanácsokat is. A legszerencsésebbek pedig a show mindhárom napján egy-egy teljes szett Michelin gumiabronccsal távozhattak.