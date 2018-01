Nagy harcok egy kis egyesületben Beleznán

Vajon miért van az, hogy egy viszonylag kis falusi közösségben sem tudnak együtt dolgozni, gondolkodni az emberek? Három beleznai olvasónk úgy érzi, ennek lettek a szenvedő alanyai ők is.

Bátori Éva, Lajtmann Szilvia és párja, Dragina Péter azzal keresték meg lapunkat: egy ideje méltatlan bánásmódot tapasztalnak azon helyi civil szervezet néhány tagjától, melyet anno ők alapítottak és a vezetőség tagjai voltak.

– A Labdarózsa Néptánccsoportról van szó, mely több éven át virágzó civil szervezetként működött, ma már azonban úgy látjuk, hogy a gyűlölet melegágyává vált – jelentette ki Bátori Éva, aki a korábbi, most külföldön tartózkodó, azóta lemondott és a csoportból is kilépő elnök helyettese volt. – Számos sikeres rendezvényt szerveztünk, úgy érzem, megmozgattuk a falu közösségének egészét, de ez már a múlté. Sajnos, volt, van egy kör, melynek a célja a kezdetektől a régi vezetés leváltása volt, s ezt el is érte, hiszen ma már a volt vezetőség egyik tagja sem képviselteti magát a csoportban. Van, aki magától állt fel, mást pedig szubjektív okokra hivatkozva (engem például azzal, hogy nem szolgálom a csapat érdekeit – nos, ez gumicsont, bármire rá lehet húzni) kirúgtak, ráadásul megalázó körülmények közt. Esetemben egy közgyűlésen fel akarták tenni szavazásra a kizárásomat a fenti indokkal – ezt nem vártam meg, inkább magamtól jöttem el, mert úgy éreztem, nem ezt érdemlem. Ma is szervez programokat a csoport, de jóval kevesebbet és a régi, kivált tagok azokon sem szívesen látottak, sőt, a velük szimpatizálók és a barátaik sem. Minket például az egyik ilyenről kitiltottak – de kérdem én, micsoda civil szervezet az, amelyik részben a falu lakóinak adóforintjaiból létezhet, és meg meri tenni azt, hogy önös szempontjai szerint válogat a rendezvények vendégei közt?

Azt már Lajtmann Szilvia, a csoport egykori jegyzőkönyv-vezetője mondta el, hogy a vacsorával egybekötött hagyományos novemberi bálra szerettek volna elmenni, pusztán szórakozni, nem a zavarkeltés céljából. Ám mivel tudták, hogy a csapat mostani vezetése hogyan viszonyul hozzájuk, a belépőket másfél hónappal korábban más segítségével, az illető nevére foglaltatták le. A bál előtt 1-2 nappal az ülésrend kialakításakor azonban nyilvánvalóvá vált a szervezők előtt, hogy kik lennének a bál vendégei – erre visszaküldték nekik a belépőjegyek árát, s megüzenték: inkább ne jöjjenek a bálba, mert nem akarnak egy légtérben lenni velük. Bátori Éva, Lajtmann Szilvia és utóbbi párja a történteket felháborítónak tartja.

– Szeretnénk magyarázatot kapni, de eddig ilyennel senki nem szolgált – szögezte le Dragina Péter. – Biztosan most sem fog… Mindazonáltal mi sok sikert kívánunk a Labdarózsában annak a maroknyi társaságnak, akik valóban a faluért, a közösségért akarnak dolgozni.

Az üggyel kapcsolatban a mostani elnökhelyettessel, Némethné Müller Magdolnával tudtunk csak szót váltani – igaz, elég nehezen. Előbb nem akart nyilatkozni, de aztán végül annyit mondott: nem csak a minket megkereső beleznai lakosoknak adták vissza a belépőjegy árát, hanem vagy 40 főnek, ugyanis ennyien nem fértek be a kultúrházba. Még azt is kijelentette: a korábbi személyes konfliktusokkal nem kíván foglalkozni, azok a csoport belügyei, egyúttal mindenkitől azt kéri, hagyják a csoportot dolgozni.

Hogy most ki az elnök, arra sem ő, sem más nem adott konkrét választ, a faluban élők sem tudják. Kíváncsiak voltunk utóbbiak véleményére is, ám névvel senki nem akarta vállalni a mondanivalóját, mondván, a település lakosságát eléggé megosztja a Labdarózsa-sztori. A csoport egy jelenlegi tagja érdeklődésünkre azt mondta: igen messzire lehetne visszamenni az időben, hogy ki kezdte a vitát és szerinte mindenkinél lehetne találni olyan momentumokat, amelyek végül a szituáció elmérgesedéséhez vezettek. Ezért ők nem is akarnak már ezzel foglalkozni, a vita helyett dolgozni szeretnének a falu közösségéért. Más azt mondta, egyszerű belső hatalmi harcról van szó, mint mindenhol, voltak, akik magukat szerették volna az alapítók és a régi vezetés helyén látni. Egy harmadik falubeli szerint azonban nem volt ilyen koncepció, pusztán a szokásos széthúzás mérgezte meg a csoport közösségét. Ahogy fogalmazott: „ha mindenkinek nagy a szája, az előbb-utóbb ide vezet”.

Megkerestük az ügyben Bődör István polgármestert is. Ő jelezte, bár részleteiben ismeri az ügyet, nem kívánja kommentálni a történteket.