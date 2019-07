Na, ezért falta Popeye a spenótot!

Az emberiség két részre osztható: akik imádják a spenótot és akik utálják. Ez a családunkra is igaz – én például a rajongók közé tartozom. Azt viszont csak a napokban tudtam meg, hogy a jeles zöldségnek világnapja is van (március 26.). Nagyon helyes. Szerintem is megérdemel egy globális felemlegetést.

Elvégre a spenót, alias paréj az egyik legrégebb óta fogyasztott zöldségünk, s hogy mennyire különleges, mondhatni „varázserővel” bír, már egy évszázada is tudták, legalábbis ez derül ki Popeye, a tengerész kalandjaiból. Az először éppen 100 évvel ezelőtt képregény-, majd rajzfilmhősként megjelent matróz, az amerikai Fleischer Studio örökké pipázó, mókás figurája ugyanis spenóttal doppingolta magát, ha le kellett gyűrnie az ellent, lett légyen ő szerelmi vetélytárs, vagy éppen a náci hadsereg ártatlanok életére fenekedő tisztje. Szóval a rajzfilmben Popeye mindig megbont egy parajkonzervet, egy slukkra benyeli, amitől azonnal óriásira durrannak az izmai. S ez nem mese. Olyannyira nem, s ezt is nemrég olvastam, hogy német tudósok szerint akár a doppinglistára is kerülhet. Igaz, csak közvetve, ugyanis szteroidhatású vegyületet tartalmaz, ami növelheti a sportolók teljesítményét. A testépítők által is használt béta-ekdiszteron természetes formájában megtalálható néhány növényben, így például a spenótban is.

A vegyület eredeti feladata megvédeni a növényt a rovarok ellen, de kutakodó kedvű tudorok felfedezték anabolikus tulajdonságait is – bár működési mechanizmusa más, mint a hormonoké, kiválóan serkenti a fehérjeszintézist, ezáltal az izomnövekedést, s kedvezően befolyásolja az erőszintet. Berlini tudósok végeztek egy kísérletet: férfiaknak 10 héten át 4 kiló spenótban található mennyiségű ekdiszteron-pirulát adtak, amitől már 70 nap múlva háromszor jobban teljesítettek, mint akik csak placebo tablettát kaptak. Persze ilyen irreálisan nagy mennyiségű spenótot még Popeye sem fal fel naponta, viszont a lényeg immár tagadhatatlan: a zöldség normális mennyiségű fogyasztása biztosan jót tesz az izomzatunknak és erőnlétünknek.

Fogyókúrázók is felvehetik az étlapjukra, hiszen kalóriában szegény, ám vitaminokban, antioxidánsokban gazdag, az egyik legmagasabb K-vitamin tartalmú levélzöldségünk, de bővelkedik A-, B-, és C-vitaminokban is. A K-vitaminjával támogatja a máj méregtelenítő funkcióját, befolyásolja a véralvadást és hozzájárul az egészséges csontozat kialakulásához. Mint rostokban gazdag zöldség, komoly emésztésserkentő és tisztító erővel bír. Sok luteint, természetes karotinoidot tartalmaz, gazdag klorofillban, folsavban és flavonoidokban – a kutatók a spenótban legalább 13-féle flavonoid-vegyületet azonosítottak. Bővelkedik oxálsavban is, ami ugyan hajlamosít a vesekőképzésre, de egy tányér spenótban rejtőzködő mennyiség inkább a bélmozgást és az emésztést serkenti. Az ásványi anyagok közül kiemelkedik a kálium, a kalcium, a magnézium és a vas tartalma – állítólag közel sem tartalmaz annyi vasat, mint régen hitték, viszont jobban megfelel az emberi szervezet szükségleteinek, mint a vörös húsokban található. Jótékonyan befolyásolja a vércukorszintet, lúgosító, antibakteriális hatású, olyan tápanyagot is tartalmaz, mely segít számos gyulladás legyűrésében.