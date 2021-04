Mutatjuk, mik segíthetnek megelőzni az Alzheimer-kór kialakulását

Az amerikai Alzheimer-kór Alapítvány becslése szerint évente 15 millió családtag tölti idejét otthon hozzátartozóját ápolva, akik fel sem ismerik őket. Egy olyan alattomos betegségről beszélünk, amelyre jelenleg még nincs gyógymód, sem hatékony kezelés, lelkileg pedig családok millióit küldi padlóra: ez az Alzheimer-kór.

A betegség általában apróbb feledékenységgel kezdődik, ami az idő előrehaladtával egyre csak romlik. Jellegzetes tünete, hogy a beteg többször meséli el ugyanazt a történetet vagy eseményt ugyanannak a személynek. Tárgyakat tesz le különböző helyekre, amiket később már nem talál. Ezek az elején még viccesnek is tűnhetnek, mondhatjuk, hogy „öregszel, anyám”, azonban mégis nagyon komolyan kell vennünk a problémát.

A betegségben szenvedők agyában az idegsejtek elpusztulnak. A külföldi Alzheimer-kór Kutató Központ professzora szerint „a betegség gyógyíthatatlan, de megelőzhető”. Kialakulásában ugyanis nem csak a genetika játszik szerepet; nagyban múlik a táplálkozásunkon is.

A kutatások határozottan a növényi fogyasztást emelik ki. Az étrend, mely zöldségekben, gyümölcsökben, diófélékben gazdag és nem vagy alig tartalmaz húst és tejterméket, mindenképp alacsony kockázati tényezőnek minősül a kórral szemben. Itt is nagy szerepet kapnak a bogyós gyümölcsök, külön figyelmet szentelve az áfonyának. A bio- zöldséglevek is dobogósak a fogyasztás ajánlása tekintetében, azonban a megannyi kutatás között van egy olyan élelmiszer, amely különösen figyelemre méltó: ez pedig a sáfrány. A fűszer hasonlóan hatékonynak bizonyult a kór tüneteinek kezelésében, mint a legjobbnak ítélt gyógyszer – csak mellékhatások nélkül.

Csökkentheti a kognitív károsodást a betegségben szenvedőknél, az egészséges személyeknél pedig segíthet megelőzni a zavarok kialakulását. A kurkuma is hasonló figyelmet kapott a témában, így ezt a csodálatos fűszernövényt is érdemes bevennünk az étrendünkbe. Természetesen ezeket is csak mértékkel, itt is érvényes a mondás: jóból is megárt a sok.

Végül pedig még egy pozitív kutatási eredmény: azoknál, akik kezdeti stádiumban járnak a betegségben, heti 4-5 alkalommal 1 órás aerob edzés segíthet lelassítani az állapot romlását és javíthatja a memóriateljesítményt.

Összegezve, az egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás segíthet, hogy „ép ésszel” éljük az életünket.