Mutatjuk, hogy milyen volt az Egerszeg Fesztivál

Kék lámpás felvonulás, fúvószenekari találkozó, folklór, prószafesztivál, koncertek sora… Az idén négynaposra terebélyesedett Egerszeg Fesztivál szépen hozta a kötelezőt, de mint a cím sejteti, újdonság is kínálkozott.

Szombaton vagy harminc kék lámpás jármű szirénája ébresztette a jó alvókat, a XIX. Zalaegerszegi Fúvószenekari Találkozóra pedig négy együttes masírozott menet­zenére a főutcán. Balaicz Zoltán polgármester megnyitóját követően a Zalaegerszegi Ifjúsági Fúvószenekar és a városi fúvós­zenekar adott kis koncertet, vendégként pedig Sümeg és a Készenléti Rendőrség Zenekara szórakoztatta a sátor alá gyűlt publikumot.

A Tourinform Iroda újdonsággal rukkolt elő, nyomozós várostörténeti kvízjátékkal csatlakozott a fesztivál eseményeihez.

– A közkedvelt szabadulós játékok szolgáltak mintául, de nálunk a belváros adta a feladatok helyszínét – avatott be Tódor Tamás, az iroda marketing referense. – A játékosoknak hét helyszínt kellett megtalálniuk, ahol feladatokat oldottak meg, eredményként egy-egy betűt kaptak, ezekből állt össze a várostörténeti nyomozás eredménye. A keresett szó a „tornádó” volt, ami az 1892 nyarán Zalaegerszegre lecsapó pusztító szélviharra utalt. A forgószél mindössze öt percig tombolt, de rengeteg kárt okozott, egyebek közt a Szentháromság-szobrot is három darabra törte. A játék iránti érdeklődés a várakozásainkat is felülmúlta. Hatvan feladatlappal készültünk, de ez már 11 órára elfogyott, folyamatosan pótoltuk. A visszajelzések nagyon jók, kifogásként csak az merült fel, hogy miért nem volt még több feladat…

Vasárnap egyebek közt a prószafesztivál tartotta izgalomban a fesztiválozókat, idén húsz csapat nevezett. Ottjártunkkor a Tóth Endre mesterszakács által vezetett zsűri épp az FSZK (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) és a boncodföldei autista védőotthon közös csapatának kínálatát gusztálta. Az FSZK egy éve kezdte meg működését, feladatuk a fogyatékkal élők segítése, a prószasütés bevétele is a védőotthont szolgálja – mondta el Bonczné Őr Erzsébet fogyatékosságügyi tanácsadó.

Minden csapat fantáziadús prószákkal jelentkezett, így a zsűri három kategóriában osztott díjakat.

A kreatív prószák között első lett a Prósza Róza, a tradicionális prószák mezőnyében a Cseperedők Hősei végzett az élen, töltött prósza kategóriában első lett a Kósza Prósza, s ők vehették át a fesztivál nagydíját, a vándorserleget is.