Mozisztár lett a balatoni gólyapár

Negyedével csökkent a fehérgólya-állomány az elmúlt öt évben Magyarországon a Magyar Madártani Egyesület öt évente esedékes felmérése szerint. A Dunántúlon is jelentős a gólyapárok számának visszaesése – írja a sonline.hu.

A gólyát a magyar nép kedves madarának tartják, visszaérkezésük minden évben szimbolikus jelentőségű. A fogyatkozóban lévő fehérgólya-állományra a Magyar Madártani Egyesület (MME) önkéntesei is kiemelt figyelmet fordítanak.

A Dél-balatoni Helyi Csoport tavaly tavasszal fészket épített a gólyáknak a ságvári önkormányzat udvarán álló épület kéményének tetején. A költőhely olyan jól sikerült, hogy tavaly még rivalizálás is volt a gólyák között a fészekért, ami azt jelenti, hogy nemcsak a madárlak, hanem a táplálékban gazdag környék is vonzó a gólyák számára. A fészket nemrégiben egy támogatónak köszönhetően bekamerázták a madarászok, de az még őket is meglepte, hogy az online madárles mennyire népszerű az emberek körében.

