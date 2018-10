Monspart Sarolta tájfutó világbajnok a lenti gyalogló nyugdíjasoknál

Hatvanéves kor fölött már mindenki csak kistányért tartson otthon – mondta Monspart Sarolta, sokszoros tájfutó világbajnok, aki nemrég a helyi Civil Nyugdíjas Klub rendezvényén tartott előadást.

Három órán belül futotta le a maratoni távot

A helyi idősklub tagjai 3 kilométeres gyalogtúrára indultak az elmúlt héten, a napos, őszi időben tettek az egészségükért. Erre biztatta őket a túra előtti előadása során Monspart Sarolta is, kinek nevéhez az Országos Gyalogló Idősklub mozgalom megalapítása kötődik. Ő volt az első nő Európában, aki 3 órán belül futotta le a maratoni távot.

– Nagyon nehéz az időseket motiválni, főleg, ha már hosszú ideje nem mozogtak, mondjuk utoljára az érettségi előtt testnevelésórán – mondta Monspart Sarolta. – Próbálom mindig elmondani, hogy a mozgás fontos az unokák miatt, de magunk miatt is, a jó közérzetért. Nem azt mondom, hogy fussanak maratont, de gyalogoljanak. A tankönyv szerint naponta fél órát kellene gyalogolni legalább, de ha valaki 30-40 évig nem tette, s pluszkilókat szedett föl, akkor nagyon nehéz elkezdeni. De ha létrejön a gyalogló közösség, és klub keretében, csapatban történik mindez, akkor az idő is gyorsabban telik. Bizonyított, testileg és lelkileg is jobb a közérzet, fizikálisan többet bírunk, nő a kreativitás, javul az alkalmazkodóképesség. Ez a fél óra lehet először hetente egy, lehet lassabban, gyorsabban, de ne csak annyit, hogy elmegyünk bevásárolni, vagy a temetőbe viszünk virágot. Fontos, hogy legyen karmester, egy lelkes ember, aki szervezi ezeket a programokat.

Majdnem 100 gyalogló klub van Magyarországon

A gyalogló klub mozgalom fejlődik, a lenti idősebbek is idén tavasszal csatlakoztak.

– Közel 100 gyalogló klub van az országban, de többet szeretnénk. Jó, ha az unokával el bírunk menni kirándulni. Ez csak úgy lehetséges, ha a nagyszülők jó kondiban vannak és a nagymama nem etette még halálra a nagypapát csupa szeretetből – tette hozzá, majd a táplálkozásról is beszélt.

– 60 év fölött kistányérból eszünk, 70 fölött jön a teáscsésze alja. Én 74 éves vagyok, nagyon nehéz ilyen keveset enni, de úgy gondolom 75 évig ezt meg lehet szedni púposan, de utána rá kell állni a púpozás nélkülire, mert 80 fölött csak mokkáscsészealjból lehetne ennünk. Ez jelképes, de az idősödő szervezetnek egyre kevesebb táplálékra van szüksége. Hozzá lehet szokni.