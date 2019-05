Modern elektronikai megoldások sokasága a konnektoros hibridben

Az utóbbi években minden márka megalkotta a maga crossover típusát. Ebben a kategóriában ismét újdonsággal jelentkezett a Mitsubishi.

A márka 2019-es Plug-in Hybrid Outlander modelljével olyan SUV született, amely bővelkedik a fejlesztésekben, és a hagyományos értékeken túl a legmodernebb követelményeknek is megfelel. Az Outlander a világ első Plug-in Hybrid SUV modellje, központi erőforrása egy 2,4 literes, 135 lóerős benzinmotor, amit két villanymotor egészít ki. A 82 lóerős elektromotor az első, a 95 lovas pedig a hátsó futóműveknek adja át a hibrid technológia által vezérelt, vagy a vezető tetszése szerint kézzel is kapcsolható, nagy nyomatékú elektromos hajtást.

Amikor a gépkocsi 2019-es újdonságairól beszélgettünk, Péter Gábor, a zalaegerszegi márkaképviselet autógépész-mérnök műszaki vezetője a központi erőforrással kezdte a gép bemutatását.

– Igazán különlegessé teszi az idei újdonságot az Atkinson-ciklusú benzinmotor alkalmazása, ami a megnövekedett üzemanyag-hatékonyság mellett nagyobb teljesítményt adott a robusztus megjelenésű Outlandernek, és az ikermotoros négykerékhajtás-rendszer, valamint a megnövelt kapacitású akkumulátor. Mindennek köszönhetően a nagyobb gazdaságosság mellett a károsanyag-kibocsátás tovább csökkent, az eddigieknél is környezetbarátabb lett az Outlander – sorolta a típus néhány alapvető meghatározóját a szakember.

Ikermotoros vezérlés gondoskodik a hatékony összkerékhajtásról. Az autó elektronikus hajtásszabályozója az utasok számára észrevétlenül háromféle – tisztán elektromos, soros hibrid, illetve párhuzamos hibrid – hajtásmód között választ automatikusan, vagy a vezető saját maga is választhat a hajtásmódok között. A sofőr a négykerékhajtást is vezérelheti, valamint a kormánykeréken lévő karokkal hatféle beállítás közül határozhatja meg az energia-visszanyerés mértékét. A sportüzemmód választási lehetősége is adott.

A Plug-in Hybrid elektromos hajtása, mint a neve is jelzi, konnektorból is tölthető, de magát is fel tudja tölteni menet közben. A konnektoros megoldásra két lehetőség kínálkozik. A csomagtérben egy süllyesztett tárolóban kapott helyet a gyorstöltő, és az otthoni dugaszoló aljzatba illő adapter. Szükség szerint elővehető bármelyik, és hibrid meghajtással, az akkumulátorával nagy távolságokat tehet meg az autó.

A Mitsubishi PHEV-ben helyet kapott a mobiltelefonos távvezérlés is. Egy telefonos applikáció segítségével szabályozni lehet a gépkocsi különböző funkcióit, lehetőség van például lekérni telefonon a töltöttség mértékét, sőt az automata légkondi is beállítható a telefonról.

Az Outlander kormánya mögött helyet foglaló személy a vezetéstámogató rendszerek teljes körét használhatja. Az autó digitális kijelzőjén nyomon követhetők, illetve befolyásolhatók a hibrid üzemmód meghatározó elemei: az energia-felhasználás kijelző mutatja, milyen takarékosan vezet a sofőr, a töltés és megtakarítás gombokkal befolyásolhatja az akkumulátor állapotát, egy további, a kormányon levő kezelőgombbal pedig az energia-visszanyerés hatféle beállítása érhető el. Radar- és ultrahang-kombináció támogatja az autóba beépített védelmi rendszereket. Ilyen a hátsó keresztirányú forgalmat figyelő rendszer, a körkörös monitor, ami parkolásnál különösen hasznos, láthatóvá teszi menet közben is az autó közelében megjelenő objektumokat. Fontos biztonsági berendezés a holttérfigyelő rendszer, illetve a koccanáselkerülő-, ütközésmegelőző rendszer, valamint számos egyedi, a Mitsubishi által fejlesztett vezetéstámogató lehetőség.

A képviselet műszaki vezetője elmondta, a japán kézművesség iskolapéldája az Outlander, ami teljes egészében a távol-keleti szigetországban készül.