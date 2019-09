Mit tegyél ha túl sokat ittál? – dr. Tóth Gábor szakgyógyszerész válaszol

A fesztivál ezúttal is számos finom étellel és helyi, illetve az ország távolabbi pontjairól érkezett borászatok kínálatával vár mindenkit, aki barátja a hasának.

Ám a bőség zavarában könnyű elveszíteni a mértéket, aminek a következménye kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszok sora lehet, nem beszélve a fájdalmasan kijózanító másnaposságról. Az ünneprontó élmények megelőzésére alkalmas praktikákról és készítményekről kérdeztük dr. Tóth Gábor szakgyógyszerészt.

– Mivel a jóllakottság érzése csak pár perccel később alakul ki, ezért könnyen előfordulhat, hogy a szükségesnél több ételt fogyasztunk el – bocsátotta előre a szakember. – Emiatt a gyomor és a hasi izmok túlzottan feszülnek, ami fájdalommal is járhat. Az emésztőenzimek relatíve alacsony mennyisége pedig elégtelen emésztést eredményez, ami fokozott gázképződéssel, puffadással jár, ez az úgynevezett hasi diszkomfortérzést tovább súlyosbíthatja. A tünetek megelőzhetők, illetve csökkenthetők, ha lassabban eszünk, jól megrágjuk az ételt, így ugyanis kevesebb levegő jut a gyomorba, illetve az emésztés a nyál révén már a szájban elkezdődik és teljesebb lesz. Az emésztés javítására megelőzésként lehet alkalmazni különféle szereket, például gyógynövény- (fekete retek, orvosi angyalgyökér, borsmentalevél, kömény stb.) kivonatot, valamint illóolajkomponenseket tartalmazó készítményeket, melyeket az étkezés előtt fél órával javasolt bevenni, mert ennyi idő szükséges a hatásuk kialakulásához. Amennyiben a teltségérzet fájdalommal is jár, érdemes például a szimetikon- vagy dimetikontartalmú készítményekhez fordulni, melyek a gyomorba és a belekbe szorult gázbuborékokat oszlatják el. Görcsök esetén segítség, ha van nálunk drotaverin-, hioszcin-, papaverin- vagy homatropintartalmú tabletta, ezek simaizom-görcsoldó hatásúak és az emésztőszervrendszer valamennyi szervére képesek hatni, így epegörcs esetén is alkalmazhatók. Hashajtót semmiképp nem ajánlunk, hiszen nem segít a gyomor gyorsabb kiürülésében.

Dr. Tóth Gábor kitért a túlzott alkoholfogyasztás okozta problémák megelőzésére is és elmondta: fontos, hogy miközben alkoholtartalmú italokat fogyasztunk, közben ne feledkezzünk meg a megfelelő mértékű vízbevitelről sem, mert az alkohol dehidratál, azaz vizet von ki a szervezetből. A másnaposságra, a fejfájásra pedig nincs más megoldás, csak a fájdalomcsillapítás.