Mire figyelj, ha SUP deszkán evezel a Balatonon?

Nincs mentőmellényem, ittam egy fröccsöt evezés előtt, igazoltathat a vízirendőr, evezhetek sötétedés után? Ha SUP-pal szállsz vízre a Balatonon, biztos felmerültek benned is ezek a kérdések. Megkérdeztük a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságot, mire kell figyelnünk, milyen szabályok vonatkoznak ránk az állva evezés során.

Az idei nyár egyik legnagyobb slágere a SUP deszkán való evezés a Balatonon, nem véletlenül. Kellő egyensúlyérzékkel viszonylag gyorsan elsajátítható sportról van szó, néhány evezőcsapás után pedig felejthetetlen látványban, élményben lesz részünk. Egész más érzés, ha a talpunk alatt hullámzik a Balaton, mintha csónakban vagy kajakban, kenuban eveznénk.

Egyre több SUP-os hódol a szenvedélyének, sokan saját deszkával szállnak vízre, de a legtöbb strandon tudunk SUP-ot bérelni.

Pár perc alatt idilli nádasok, csendes víztükör terül el előttünk, naplementében evezni pedig tényleg egészen különleges.

– Mire kell figyelni, milyen szabályokat kell betartanunk, ha SUP-pal távolodunk el a partról?

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Batta Zsolt Iván válaszolt a likeBalaton kérdéseire.

– Hol szabad vízre szállni a SUP deszkával?

– A jelenlegi szabályozás szerint a SUP nem vízi sporteszköznek, hanem úszóeszköznek minősül, használata így egy tekintet alá esik a fürdéssel. A SUP-pal ott szállhatunk vízre, ahol a fürdés megengedett. Szabad vizeken – így a Balatonon is – fürdeni bárhol lehet, ahol ezt jogszabály nem tiltja.

– Hol tilos fürdeni, így SUP deszkán evezni a Balatonban?

– Ezt a (46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 2. §-a szabályozza.

Tilos fürdeni és SUP deszkán evezni:

hajóútban

hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében

kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében;

egészségre ártalmas vizekben

a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben

vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig

ahol azt tiltó tábla jelzi

– Hogy evezzünk be a partról anélkül, hogy a strandolókat zavarnánk, milyen messzire távolodhatunk el a strandtól?

– Kellő körültekintéssel, tőlük 1,5-2 méter távolságot tartva haladjunk a fürdőzők között. A Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méter, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méter távolságra távolodhatunk el, de csak a viharjelzésen kívüli időben. A távolságot leginkább becsléssel állapíthatjuk meg, ehhez azonban szükséges némi tapasztalat. Bizonytalan esetekben inkább maradjunk a part közelében.

– Szükséges, hogy a vízen evezés közben nálunk legyenek a személyi okmányaink? Igazoltathat a vízirendőr?

– Mivel a SUP használata nem közlekedés, hanem fürdés, fürdőzés közben nem kell az okmányainkat magunknál tartanunk, ez nem is életszerű.

Természetesen a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei a vízen is végeznek ellenőrző tevékenységet, így igazoltathatják is a víziközkedésben résztvevőket, fürdőzőket. Ilyenkor a bediktált adatokat a nyilvántartásban ellenőrzik.

– Mi a helyzet, ha valaki ivott egy fröccsöt vagy sört a strandon, vízre szállhat SUP deszkával?

– Alkohol fogyasztása után a SUP használata nem tiltott, de nem ajánlott. Reflexeink tompulnak, a meleg miatt rosszul is lehetünk.

– Ki szervezhet SUP túrákat a vízen?

– SUP túrát bárki tehet. Csoportos túrákra a csoportos fürdés szabályai vonatkoznak. A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 3.§-a alapján hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentőőrséget kell állítania.

– Ha nem saját deszkával evez valaki, akkor a kölcsönzősnek meddig terjed a felelőssége?

– A kölcsönzős felel a kölcsönzött eszköz megfelelő állapotáért, a szabályok betartása már a használó feladata.

– Sétahajók, személyszállító hajók, komp útvonalán szabad evezni?

– Nem. Ez rendkívül balesetveszélyes, és tilos!

– A vitorlások, hajók elől általában kitérnek a SUP-osok, mi a helyzet, ha csónakos pecás damiljával keveredünk össze? Kinek kell figyelni, figyelmeztetni a másikat?

– Mindkettőnek figyelnie kell a másikra. A SUP-osnak a haladása során figyelnie kell mindenre, ami rá veszélyt jelenthet. És természetesen a horgásztól is elvárható – hiszen érdeke is – hogy figyelmeztesse az arra haladókat. Ez nem előírás, de az alapvető együttélési normákhoz hozzátartozik.

– Legyen rajtunk mentőmellény, ha SUP deszkán evezünk?

– A mentőmellény viselése nem kötelező. Az ajánlott, hiszen életet menthet. Ha nem rendelkezünk kellő vízbiztonsággal mindenképpen viseljük.

– Kell úgynevezett leash a deszkán, amivel rögzítik azt az emberek lábához, hogy ne sodródjon el az eszköz, ha leesik róla az evezős?

– Nem előírás, de a biztonság érdekében szintén célszerű.

– Mit tegyünk, ha elsodródunk, és nincs erőnk visszaevezni a strandra, a parthoz? Kit hívjunk, hogy kérjünk segítséget?

– Ha van nálunk mobiltelefon, híjuk a 1817-es vízi segélyhívót, vagy a 112-t. Amennyiben nincs nálunk, próbáljuk felhívni a hozzánk közel levők, vagy a parton tartózkodók figyelmét.

– Ha egy társunk esik vízbe, és nem tud visszamászni a deszkára, mit tegyünk?

– Nyújtsunk neki bármit, amibe megkapaszkodhat (kötél, evező) és azonnal hívjunk segítséget.

– Viharjelzés esetén lehet SUP-pal a vízen lenni?

– Az I. fokú jelzésnél fürödni, így SUP-pal a vízen lenni a parttól számított 500 méterig szabad. A II. fokú jelzésnél tilos fürödni, így a SUP használata is tilos.

– Naplemente után, este evezhetünk? Sötétben mi a feltétele, hogy SUP-pal a vízen legyünk?

– Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között tilos SUP-pal fürdeni, kivéve a jól megvilágított fürdőhelyen, de ott is csak a mélyvíz tábláig.

– Ha szabálytalanul vagyunk SUP-pal a vízen, és szükséges a mentés, ahogy erre már volt példa az idei nyáron, akkor ennek van büntetési tétele?

– A mentés önmagában nem von maga után büntetést. Amennyiben a rendőr szabályszegést tapasztal, természetesen intézkedik annak megszüntetésére, és feljelentést is tehet, vagy helyszíni bírságot szabhat ki.

A helyszíni bírság mértéke 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig, a szabálysértési bírság 5000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedhet.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a fürdőzéssel – így a SUP használatával – kapcsolatban az alábbiakra hívja fel mindenki figyelmét a vízi balesetek, vízbefulladások megelőzése érdekében:

Az I. fokú jelzésnél, az erős (40 km/óra és 60 km/óra közötti) szélre a lámpák percenként 45-ször villannak fel. Ilyenkor fürödni, matraccal, vízibiciklivel, SUP-pal vagy más fürdőeszközzel tartózkodni a strandok bójákkal határolt területén biztonságos, azon túl menni legfeljebb a parttól számított 500 méterig szabad, de csónakkal, vitorlással, szörffel is tanácsos a part közelében maradni. (A fürdésre használt kijelölés nélküli, szabad partszakaszokon ilyenkor a part közelében ajánlott még fürödni.)

A II. fokú jelzésnél a viharos (60 km/órát meghaladó) szélre a lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ez azt jelzi, hogy rövid időn belül vihar várható. Ilyenkor már a part közelében is tilos fürödni. Ugyancsak tilos csónakkal vagy más eszközzel vízre menni.

Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

Úszni nem tudók, gyengén úszók csak sekély vízben, lehetőleg felügyelet mellett fürdőzzenek.

Erősödő szélben csónakkal, fürdőeszközzel elsodródók lehetőség szerint maradjanak a csónakban, amíg kisvízre érnek vagy ameddig megérkezik a segítség.

Elsodródott játékok, matracok után ne ússzanak mélyvízre.

Fürdés, illetve fürdőeszköz használata előtt ne fogyasszanak nagy mennyiségű alkoholt.

Ne étkezés után közvetlenül menjenek úszni, fürdeni.

Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, valamint kerüljék el a vízijárművekről, fürdőeszközökről (vízibicikli stb.) való hirtelen vízbeugrást.

Ismeretlen vízterületen óvatosan (a vízzel való fokozatos érintkezéssel) hagyják el a kishajót, csónakot, fürdőeszközt, mérjék a várható veszélyeket (szélerősséget, ebből fakadó sodródást, a meder jellemzőit, a vízmélységet, és a vízhőmérsékletet).

Csónakban, fürdőeszközön ne aludjanak el.

Forrás: likebalaton.hu