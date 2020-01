Minden oldalról belemartak az ősi magyar földbe

Az 1918-as esztendő októberének fiumei eseményei voltak azok, amelyek valósággal elsöpörték Magyarországon a Wekerle-kormányt, miközben az éppen megszülető Szerb-Horvát-Szlovén Királyság csapatai, a francia Armée d’Orient hadosztályaival előrenyomulva, megkezdték Magyarország déli területeinek megszállását. Első világháborús ismeretterjesztő sorozatunk zárásaként a következményekről olvashatnak.

Már november elsején elérték a Száva-Duna vonalát, és továbbhaladtak észak felé. Két hét múlva, 1918. november 13-án a szerbek Morava hadosztálya Újvidéknél átkelt a Dunán, és megszállta Zombort, Szabadkát és Baját. A Drina hadosztály Eszéknél kelt át a Dráván, és november 15-én bevonult Pécsre. Egy-egy szerb, drinai század bevonult Mohácsra és Barcsra is. A Duna hadosztály a Bánátban nyomult előre, és megszállta Lugost, Versecet, Nagykikindát, Temesvárt, Resicabányát és Nagybecskereket. A Duna hadosztály lovassága előrenyomult Lippára, Aradra, Nagyszentmiklósra és Szőregre.

Ugyanakkor a budapesti antantmisszió, Vyx francia alezredes vezetésével, egy Párizsból érkezett utasításra hivatkozva már december 3-án Szlovákia azonnali kiürítését követelte a kormánytól, és engedélyt adott a Csehszlovák Köztársaság csapatainak, hogy a Dunától és az Ipolytól északra fekvő területeket egészen az Ung folyóig megszállják. December közepére a csehszlovákok már a Vág és a Nyitra völgyében jártak. 1918. december 23-án az újabb Vyx-jegyzék a „szlovák föld történelmi határait” jelölte ki, Beneš hatékony közreműködésével (ez a határvonal a következő volt: a Duna az Ipoly torkolatáig, az Ipoly Rimaszombatig, Rimaszombattól egyenes vonalban az Ung folyó torkolatáig, valamint az Ung folyása Uzsokig). A magyar csapatoknak haladéktalanul ki kellett üríteni e területeket. Egyidejűleg a Román Királyság hadserege is engedélyt kapott, hogy átlépje a Marost, és megkezdje az előrenyomulást egy új, jóval nyugatabbra fekvő demarkációs vonal irányába.

Eközben a vidék forrongott. Támadások érték a kereskedők boltjait, a nagybirtokosok magtárait, kastélyait, kúriáit. De megtámadtak állami alkalmazottakat, jegyzőket, sőt, csendőrőrsöket is. A lázongó tömegekkel szemben a karhatalom megpróbált fellépni. Zala megye főispánja például 1918. november 25-ig statáriális úton 50 embert végeztetett ki. Egyre komolyabb gondokkal küzdött a háborúval tönkretett magyar gazdaság is. Hiány volt úgyszólván minden nyersanyagból. A külföldi szénszállítmányok elakadása megbénulással fenyegette a közlekedést, az ipari termelést. A gyárak egy részének leállása, a hadiipari leállás-átállás következtében egyre növekvő munkanélküliség lépett fel.

Az 1918. évi termés minden addiginál gyengébbnek bizonyult. A lakás, az élelmiszerek, a ruha, a tüzelő hiánya a tél beálltával egyre drámaibb helyzeteket produkált. Növelte a bajokat a frontról hazatérő katonák helyzetének megoldatlansága is. 1918 decemberének közepéig mintegy 1,2 millió magyar baka szerelt le, elhelyezésük, munkába állításuk az adott viszonyok között csak részben volt lehetséges. Az ország központi részeit, elsősorban Budapestet, 1918 végén és 1919 elején mind nagyobb számban lepték el az elszakadóban levő területekről érkező magyar menekültek. A menekülők – nagyrészt állami tisztviselők – segélyt, elhelyezkedést, fizetésük, nyugdíjuk folyósítását követelték, ugyanakkor napirenden voltak a sztrájkok is.

A délszlávok eközben, 1918 decemberének végén megszállták a Muraközt. 1919. január 10. napján elfoglalták a Mura hídjait, és hídfőket létesítettek a túlparton, sőt, egy-egy szakasznyi erősségű osztaguk bevonult Muraszombatra, Alsólendvára és Murakeresztúrra is. Nagykanizsáról és Szombathelyről magyar csapatok indultak a Murához. Murakeresztúrra, Letenyére és Muraszombatra egy-egy század, Alsólendvára pedig két gyalogos és egy géppuskás század vonult be. Muraszombatnál fegyveres harc robbant ki, a többi községből a délszlávok harc nélkül kivonultak. Mivel ekkortájt a Bánátban is feszültté vált a helyzet a területet egyaránt maguknak követelő románok és délszlá­vok között, a franciák gyorsan döntöttek, és bevonultak a térségbe. 1919. január 2-án a franciák megszállták Szegedet és Aradot, a következő hetekben Szeged, Arad és Újvidék körzetébe kettő, Temesvár, Lugos és Versec körzetébe pedig egy hadosztályt telepítettek. Az események végkép elsöpörték Magyarország területi sérthetetlenségének illúzióit…

A Duna-medence és a Balkán-félsziget népeinek további sorsát az Ausztriával, 1919. szeptember 10-én megkötött st-germaini, majd a hazánkkal megkötött, és rendkívüli mértékben igazságtalan, magyar honfitársaink millióit Magyarországtól elszakító és országunk területének 2/3-át elrabló trianoni (1920. június 4.) béke határozta meg. Ezen békediktátumok, illetve a németekkel 1919. június 29. napján megkötött versailles-i béke kialakította a győztesek új Európáját, de rögtön magában is hordozta egy újabb háború csíráját, amelyre csupán két évtizedet kellett várni…