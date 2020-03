Minden egy irányba, kelet felé mutat – Beszélgetés Dr. Türk Attilával

A közelmúlt őstörténeti kutatásai révén bizonyos, hogy a honfoglalás nem egyetlen év leforgása alatt zajlott le, mint ahogy azt eddig tanították. S könnyen lehet, hogy az etelközi tartózkodást megelőző, a magyar törzsek szállásterületének tartott Levédiában soha nem is jártak őseink, vagy csak nagyon kevés ideig tartózkodtak ott.

Ezt dr. Türk Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézet magyar őstörténeti és honfoglalás kori régészeti tanszékének vezetője mondta a Zalai Hírlapnak adott interjújában a minap, amikor Nagykanizsán tartott előadást. A szakember a Kanizsa TV operatőre, Czigóth Sándor Őseink és a Dnyeszter vidéke – magyar őstörténeti kutatások Etelköz nyomában című filmjének vetítésére érkezett a dél-zalai városba a film tudományos szakértőjeként.

Dr. Türk Attila az elmúlt években számos orosz–magyar dél-uráli régészeti expedícióban vett részt azok magyar vezetőjeként. 2005 óta szisztematikusan végigjárta az orosz, ukrán és moldáv múzeumokat, évente több hónapot töltött kint és újra kiépítette a korábban jól működő tudományos keleti kapcsolatokat, amelyek a rendszerváltás után gyakorlatilag „tetszhalott” állapotba kerültek. Kutatásai, az Uraltól a Kárpátokig elvégzett ásatások során rengeteg magyar vonatkozású régészeti lelőhelyre bukkant, ezek révén mára sikerült pontosan meghatározni a mai Moldávia és Ukrajna területén elhelyezkedő Etelköz kiterjedését.

– Ami az elmúlt másfél évben végbement Moldávia területén a magyar őstörténet szempontjából, az tulajdonképpen csodának is tekinthető – szögezte le elöljáróban dr. Türk Attila. – Ugyanis számos fontos és jelentős lelet került elő, s a régészetben az új és szép leletek mindig fontosak. Ezektől és a kutatásoktól sokan várják azt, hogy minden, amit eddig tudtunk a magyarság őstörténetéről, alapjaiban fog megváltozni, de nekik csalódást kell okoznom. Ugyanis az eddigi tudományos elképzelések nem fordultak fel fenekestől, viszont maga az adatbázis, amiből ezeket a következtetéseket levonták, pontosabbá vált. Például Etelköz területi kiterjedését, elhelyezkedését 5 évvel ezelőtt csak 3-4 lelőhellyel tudtuk alátámasztani, ma pedig már negyvennel. Ez óriási minőségbeli ugrás tudományos szinten is. Azt gondolom, a legfontosabb, hogy a számunkra releváns lelőhelyek száma folyamatosan bővül, nagyjából azon a területen, ahol Etelközt az írott források szerint sejtjük. Ezekben a sírokban pedig olyan leletanyag van, amilyet a magyarok elődeiről a szomszédos népek leírásaikban közöltek, továbbá a megkezdett bioarcheológiai kutatások is igazolják a biológiai kapcsolatot. S habár e vonatkozásban még a kutatások elején járunk, az már most biztosan kijelenthető, hogy a történeti, régészeti, biológiai és a nyelvészeti kép teljesen egy irányba, kelet felé mutat. Éppen ezért, ha valamelyik nép etnogene­zisét, kialakulását perspektivikusnak tartja nemzetközi szinten is a tudóstársadalom, akkor az a magyaré.

Dr. Türk Attila elmondta azt is: az ősmagyar sírok leletgazdagsága megdöbbentette az ásatásokat végző régész szakembereket. A honfoglaló ötvösművészetről (ebbe a körbe tartoznak a régebben előkerült tarsoly­lemezek, aranyozott hajfonatkorongok) sokáig azt hitték a tudósok, hogy az a Kárpát-medencében alakult ki, méghozzá a kalandozó hadjáratok során begyűjtött nemesfém-forrásra alapozva. Ez a vélekedés megdőlt, hiszen gyakorlatilag a Moldáviában feltárt sírok közül minden másodikban találtak például az urali temetkezésre jellemző arany halotti maszkokat.

– Ez azt igazolja, hogy az ötvösművészetet elődeink már Etelközben ismerték, a felhasznált nemesfém pedig valószínűleg szláv hadifoglyok rabszolgának adásából származott – magyarázta a régész. – Mindenképpen gazdag közösségről kell beszélnünk, szinte minden harmadik sírban találtunk például selymet. Hogy mivel foglalkoztak? Nyilván, a kelet-európai sztyepperégióban leginkább a nomád nagy­állattartás jöhetett szóba, de ez nem jelenti azt, hogy a földművességet, a növénytermesztést ne ismerték volna. Utóbbi azonban inkább a környező török nyelvű nomád népek életmódja lehetett, amit a szomszédok – köztük a magyarok – átvettek.

S hogy Magna Hungária vagy Levédia létezett-e?

– A Magna Hungária alapvetően nem az őshazát jelenti, hanem azt a területet, ahol Julianus barát a 13. században rátalált a keleten maradt magyarokra – válaszolta kérdésünkre dr. Türk Attila. – Arra vonatkozóan még közvetett bizonyíték sincs, hogy az említett magyar népesség több mint 300 évvel a honfoglalás után sem haladt, mozgott semerre, tehát hogy Magna Hungária lenne ténylegesen is őshaza. Erre az egy helyben tartózkodásra egyébként a nomád állattartás miatt nincs is reális esély. A valódi őshaza nagy valószínűséggel az Ural keleti oldalán helyezkedett el, ez ma már szintén bizonyítható. A magyar régészetet és történettudományt egyébként mindig is jellemezte, hogy ha a tudósok valamit tudtak, azt kiegészítették elméleti dolgokkal – ennek ékes példája Levédia. Semmiféle magyargyanús leletanyag nem került elő kazár területeken: Levédiát két szempont miatt rajzolták oda, ahova. Egyrészt az ótörök jövevényszavak miatt török nyelvű közeget kellett biztosítani, ami csak a kazár kaganátus területén lehetett. Másrészt krónikájában Anonymus használja a dentümogyer kifejezést, ami valószínűleg „doni magyart” jelenthetett. Mindezek miatt az összes régész berajzolta Levédiát egy teljesen rossz helyre… Félreértés ne essék, én nem bántani akarom a szakmát, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy adatok híján roppant nagyvonalúan gondolkodtak a magyar őstörténetről. Pedig ha valaki a mi szakmánkban azt mondja, hogy „nem tudom”, akkor az egy korrekt tudományos megállapítás.

Az elmúlt évek kutatásai arra is rávilágítottak, hogy a honfoglalás az eddig ismert 895-ös időponttal szemben nem egyetlen év leforgása alatt ment végbe. Tagadhatatlan, hogy a nagy tömeg valószínűleg a besenyők etelközi támadása következtében ebben az időszakban érkezett a Kárpát-medencébe, de az is biztos, hogy nem volt előttük ismeretlen a hely. Nagy valószínűség szerint a megelőző 20-30 évben már zajlott az „átköltözés”, annál is inkább, mert tudott, hogy 862-ben a magyar hadsereg itt van és bekapcsolódik a morva–Karoling-konfliktusba.

– Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol léptek be elődeink a Kárpát-medencébe, azt kell mondanom, hogy a Vereckei-hágót mint helyszínt eddig még egyetlen lelet sem erősítette meg. Maga az elképzelés egyébként valójában a Himnusz miatt erősödött fel – jelezte. – A későbbi korokban a mongolokat leszámítva egyetlen hadsereg sem hatolt be ott az országba – hozzáteszem, ez nem zárja ki teljesen a vereckei átkelést, mert az akár kézenfekvő is lehet; ugyanis a Dnyeszter völgyében végig fel lehet jönni gyakorlatilag akadálytalanul. A Keleti-Kárpátok biztosan felejtősek, a legkézenfekvőbb délről érkezni, 10-ből 9 nép egyébként az Al-Dunánál jött be, ha valaki a Vaskaput leküzdi, rögtön az Alföldre érkezik. Szóval, egyelőre csak találgatunk, ezért én most inkább azt mondom, amit másokon számon kértem az előbb: nem tudjuk, hol jöttek be elődeink a Kárpát-medencébe.

Dr. Türk Attila azt is elárulta: a feltárások Moldáviában folytatódnak, az ottani régész kollégák 3 éves kutatási tervet tettek le az asztalra. Dél-Ukrajnában egy másik kolléga segít majd, s ott van még nagy lehetőségként egy, a Tatárföldön 1974-ben megkutatott temető Bolsije Tyigani falu határában, melynek 150 sírjából csupán 56-ot tártak fel. Ezekben a keleten maradt magyarokhoz köthető leleteket találtak a régészek. Azaz nagy reményeket lehet fűzni hozzá…