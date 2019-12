Minden amit tudni kell a palatető-felújításról

Sajnos a 30–50 évvel ezelőtt beépített palatetők mára elöregedtek, törnek, repedeznek, átáznak, nem beszélve az ártalmas környezeti hatásaikról. Egyre több ilyen régi épület tetőszerkezetének válik aktuálissá a felújítása, s ha még egy természeti csapás is közbeszól, szinte azonnal szükségessé válik a gyors segítség.

A téma szakértőjétől, Kozma Zsuzsától érdeklődtünk, mi a gyors és jó megoldás, ha a tető felújítása válik szükségessé.

– A nyári viharok, jégverések nem kerülik el a régi, palatetős épületeket sem. Sajnos idén nyáron is megtapasztalhattuk a természet erejét, amikor egy-egy környezetünkben levő településen, mint például Zalaistvándon, Kispáliban vagy Babosdöbrétén a falu épületeinek egy részét szitává verte a zivatarral érkező, alma méretű jég. Az ott lakók keresték a gyors megoldást a beázás elkerülése érdekében, de sajnos ilyen esetekben nem lehet azonnal minden épületet helyrehozni. A szakmai tapasztalatok alapján azt tudom elmondani, hogy egy-egy lakóház tetőszerkezetének szakszerű felújítása eltart körülbelül egy hétig, a tető méretétől és összetettségétől függően. Kármentesítésre jó, és gyors megoldás a bitumenes lemezek felragasztása, melynek tényleges feladata is az átmeneti védelem megvalósítása, de hosszútávú megoldást nem biztosít. A kivitelezési munkát inkább a korszerű, kiváló minőségű acél cserepes lemezekkel végezzük el. Ezek élettartama sokszorosa a hagyományos tetőfedő anyagoknak, és az eredmény nemcsak minőségileg, hanem esztétikailag is megfelelő. Az acélból készült cserepes lemezek sokféle színben kaphatók, a valódi cserepek mintázatával készülnek, így valósággal újjászületnek az épületek a velük végzett tetőfelújítások során – ajánlotta többek között a tetőfelújításra készülők figyelmébe Kozma Zsuzsa.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy nem érdemes a viharok okozta károkat megvárni, továbbá a betervezett tetőfelújítási munkákat erre felkészült szakemberekkel ajánlatos elvégeztetni.