Milyen ruhákat vásároljunk 2020-ra?

Sokáig úgy gondoltuk, hogy a divattal elsősorban a nők foglalkoznak. De ha alaposabban megnézzük akár az elmúlt évtizedeket, sőt, évszázadokat, rájöhetünk, hogy ez azért így nem igaz. Bár a nők többsége kifejezetten szeret öltözködni, és szívesen csinosítják magukat, a férfiak számára is minden korszakban megvolt az általánosan elfogadott viselet, amiből sokáig arra is lehetett következtetni, hogy az illető milyen társadalmi státuszú.

Manapság annyi változott, hogy a férfiak divatja kiszélesedett, többféle stílus jelent meg, és most már az üzletekben és webshopokban, például a www.bolf.hu-n elérhető kínálat van olyan széles, mint a női oldalon – ami viszont sokáig nem volt így.

A férfiak is odafigyelnek a külsejükre

Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy mostanra a férfiak is egyre többet foglalkoznak a külsejükkel, és figyelembe veszik, hogy mi az, ami jól áll nekik. A közhiedelemmel ellentétben nem felveszik azt a pólót és nadrágot, ami legfelül volt a szekrényben, hanem minél jobban megválogatják, hogy mit is viseljenek; igaz ez a szín, a stílus, valamint a szabás tekintetében is.

A divat persze még most is folyamatos változásban van, ugyanakkor széleskörű lehetőségeket biztosít arra, hogy mindenki a saját, egyéni stílusára tudja egy kicsit szabni, és így megmaradjon az egyediség. Éppen ezért néhány fő vonal van csak a hétköznapi viseleteket illetően, egyéb tekintetben mindenki maga döntheti el, ezekhez hogyan is alkalmazkodik.

Mit kell tudni a férfiak divatjáról 2020-ban?

2020 divatjának egyik vezető eleme az állógallér, illetve a magas gallérok. Ez leginkább úgy nyilvánul meg, hogy a pulóverek magasított nyakúak, illetve divatba jön ismét a garbó, valamint a szűkebb fazonú, kámzsás nyak. A férfiaknak komolyabb, elegánsabb külsőt kölcsönöz, és olyan szempontból is nagyon előnyös, hogy több stílushoz is illeszkedik, ezértszámos módot biztosít az egyedi öltözködésre.

A bő fazonú holmikat ideje lesz eltenni 2020-ban, inkább a test vonalát finoman követő fazonok lesznek befutók.

Divatos a réteges öltözködés, de úgy, hogy az egyes rétegek látszódjanak is. Tehát például a pulcsi alatt nyugodtan lehet egy ing nyakkendővel, fölötte pedig egy dzseki kissé kigombolva, vagy lehúzott cipzárral, hogy a többi elem is látható legyen. A részletekkel azonban tanácsos vigyázni, mert van, ami már túl sok!

A férfiak ruhatárában is egyre több kötött holmi jelenhet meg. Előkerülnek a klasszikusnak számító kardigánok, illetve egyéb fazonú kötött pulóverek.

Az öv nem jelent túl nagy újdonságot, eddig is alapeleme volt a férfiak öltözékének. De 2020-ban nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig, ezért nem árt alaposan megválogatni, milyen övet viselünk.

Nem muszáj egyetlen stílushoz ragaszkodni, nyugodtan játszhatunk egy kicsit a különböző alkalmakhoz ideális darabokkal. Például klasszikus nadrághoz húzhatunk sportcipőt, vagy kötött pulcsihoz egy laza dzsekit.

Nyugodtan vihetünk színt is a mindennapokba, szó szerint: élénkebb árnyalatokkal is próbálkozhatunk, de vigyázzunk, hogy ezekből ne legyen egyszerre túl sok rajtunk, mert az már nevetséges hatást kelt.

A kihajtott gallérok is nagyon divatosnak számítanak 2020-ban, főleg a dzsekik, illetve a pulóverek terén.

A divatot természetesen nem kell vakon követni – nyugodtan válogassuk ki azokat az elemeket, amik leginkább passzolnak a stílusunkhoz, és illesszük be őket a ruhatárunkba. Így fogjuk a legjobb hatást elérni.