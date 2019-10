Milyen pozitív élettani hatásai vannak a szeniortáncnak? Nagyon is sok!

Több mint 300, színes pólós szenior járja különböző nemzetek körtáncát a zalaegerszegi Apáczai Központban, miközben mi Csirmaz Szilvia referenssel beszélgetünk.

– Ön a szenior örömtánc műfajának magyarországi meghonosítója. Hogy talált rá erre a mozgásformára?

– Német nyelvet tanítottam, és mikor nyugdíjas lettem, elfoglaltságot kerestem. Szörfölgettem az interneten, és Ausztriában és Németországban találtam szeniortánc-szövetséget. Az egyik osztrák oktatóval jó barátságba kerültem, és az ő biztatására elvégeztem az oktatói képzést, 2014-ben

Vöcklabruckban. Elkezdtem itthon csoportokat szervezni, és a nagy érdeklődést látva felismertem, hogy az az igazi, ha többen tudják oktatni ezt a formát. Az osztrák szövetség egyik referense segítségével, az ottani anyagot átdolgozva kialakítottuk a mi programunkat. Lehetőségem nyílt arra is, hogy magam is részt vegyek a referensi képzésben, ami feljogosít arra, hogy oktatókat képezzek.

Meghirdettem az első képzést 2017-ben, melyen a zalaegerszegi Siklósi Judit is részt vett. Mára már 160 oktató működik országszerte, és legalább ötezren ismerik és gyakorolják ezt a formát. Az oktatók képzése három modulból áll. Minden modul három egész napos képzést jelent. A modulok közti időszakban el kell járniuk a jelölteknek minimum 20 alkalommal, már működő csoportokhoz, ahol gyakorolják a megtanult koreográfiákat. Következik a vizsga, ahol osztrák referensek is részt vesznek.

– Mi a jelentősége az idős korosztály számára ennek a mozgásformának?

– Ilse Tutt német tánctanárnő nevéhez fűződik e műfaj kialakítása, aki anyósa kérésére készítette az első programot. Az idős emberhez másképp kell közelíteni, mint a fiatalhoz. Ezek egyszerű koreográfiák, pörgések, ugrások nélkül, de ahogy a szlogenünk is mondja, mozgás, öröm és agytorna. Közösségben, jó hangulatban zajlik az adott koreográfia elsajátítása. Az oktató megtanít egy rövid, pár lépésből álló koreográfiát, gyakoroltatja, majd mikor ez jól megy már ritmikus beszédre, akkor következik a zenére való mozgás. Előképzettség nélkül, és egyedül is eljöhet bárki, nincs szükség partnerre, nincs teljesítménykényszer. Mindenki a saját képességei szerint megpróbálja magából a legjobbat kihozni. Tudományosan igazolt, hogy a rendszeres tánc a szellemi leépülésre vonatkozóan késleltető hatású, harmonizálja az agyféltekék működését. Örömteli tevékenységre, közösségre talál az idős személy, olyan közegre, ahol jó a hangulat, ahol elfogadják. Ifjúkori élmények idéződnek fel a tánc hatására. Az idősödő szervezethez igazított, gyengéd és könnyű sport.

– Hogy sikerül működtetni ezt a mozgalmat?

– Négy régióra osztottuk az országot, kettőre Budapestet, és valaki az oktatók közül egy évre vállalja az adott régió vezetését, az információátadást. Ahhoz már túl sokan vagyunk, hogy egyszerre össze tudjunk jönni, ezért regionális találkozókat szervezünk, mint amilyen itt Zalaegerszegen is zajlik. Nagyon nagy az igény arra, hogy átadjuk egymásnak tapasztalatainkat, hogy találkozhassunk. Ez év májusában a Magyar Szenior Örömtánc Mozgalom tevékenységének elismeréseként a magyar táncosok is felvételt nyertek a nemzetközi szervezetbe, az International Senior Dance Congress-be, melynek 15 európai ország és Brazília a tagja. 2022-ben lesz a következő találkozó, oda már – ahogy minden más ország is – mi is viszünk két táncot.