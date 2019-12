Miért fontos a gyógytorna?

Egy színvonalas gyógytorna kezelés nem csak a tüneteket, hanem a fájdalom okát is kezeli (forrás: gyogytornaszom.hu)

A mozgásszervi problémák konzervatív kezelésének legjobb módja a gyógytorna. A komplex terápia az elváltozásokat, a sérüléseket és a betegségeket is hatékonyan kezeli. A mozgásszervi sérülések vagy a műtétek utáni rehabilitációban hatalmas segítséget jelent. A fájdalom a kezeléseknek hála csökkenni fog és a teljes életminőségre jótékony hatással bír. Ortopédiai, neurológiai, belgyógyászati vagy traumatológiai területeken is ajánlott. A szakemberek ajánlják azoknak is, akik egész nap ülőmunkát végeznek és rossz a testtartásuk, valamint nincsen meg a kellő állóképességük. A feszülő izomzat hatalmas fájdalommal járhat.

A csonttörések után a csontritkulás megelőzésében, a fájdalom csökkentésében segíthet. Az ízületek leépülése egy bizonyos kor után mindenkinél bekövetkezhet, így a sérülések gyakoribbak. A gyógytorna ezekben a helyzetekben is tud segíteni. A műtéteket követő rehabilitációs időszakban a gyógytorna javasolt, hiszen a gyógyulás felgyorsítható és az újbóli terhelés elősegíthető. A gyógytornára időpontkéréssel lehet bejelentkezni, amelyet a weboldalon keresztül nagyon egyszerűen bárki elvégezhet. Pár kattintás és a szabad időpont kiválasztása után már csak a kezelésen kell személyesen megjelenni.

A gyógytorna legelső lépése mindig egy konzultáció, amely során a szakember személyre szabott terápiát tervez közösen a pácienssel. A tervet közösen készítik el a beteg állapotától függően. A legfontosabb, hogy a lehető legpontosabban megismerje a szakember a problémát, hiszen ekkor tud megfelelő terápiás javaslattal előállni. A konzultáció keretein belül az éppen aktuális fizioterápiás panaszokat, a különféle tüneteket és a kórtörténetet is feltérképezik. Rákérdeznek arra is a pácienseknél, hogy jelenleg milyen napi szint mozgást végeznek. A szakemberek megtekintik, hogy jelenleg a problémás ízületek vagy az izmok mozgástartománya mennyire van beszűkülve, milyen területre sugárzik ki a fájdalom. Amennyiben az állapotfelmérés során a szakember azt tapasztalja, hogy a mozgásterápia nem a legjobb megoldás a jelenlegi mozgásszervi panaszra, úgy javaslatot tesz egyéb terápiákra. A célzott tornagyakorlatok segítségével és a gyógytornászok útmutatásaival mi magunk saját otthonunkban is elvégezhetjük a későbbiek folyamán a gyógytornát.