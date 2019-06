Mi történik kedvencünkkel a kutyakozmetikusnál? Videóra vettük Kyra átalakulását

Ahogy az embereknél, úgy a kutyáknál is fontos az ápolt külső. Egy zalaegerszegi kutyakozmetikába látogattunk, hogy megtudjuk, miként zajlik a kutyusok szépülési folyamata.

Kyra, a négyéves Havanese kislány izgatottan érkezett meg gazdájával Bánhidi Bettina kertvárosi kozmetikájába. Kyra visszajáró vendég, amit példás magaviselete is alátámasztott: a többórás időtartam alatt végig nyugodt maradt, nem nagyon kellett fegyelmezni. Ez nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy Bettina egy-egy kutyuson átlagosan 2 órát dolgozik, ez idő alatt pedig számos hatás éri őket. Egy jó kutyakozmetikusnak azonban nemcsak az ollóval, hanem az ebek lelkével is tudnia kell bánni, vallja a szakember.

– Ha például a kutyus félénk, akkor folyamatosan, nyugodt hangon beszélek hozzá és simogatom, ezáltal feloldom a félelmét. Ugyanakkor lehet agresszív is, ilyenkor viszont érzékeltetnem kell, hogy ki a főnök. Volt olyan eset is, hogy a kutya a végére mondhatni megszelídült: boldogan, farkcsóválva távozott, még puszit is adott.

Ha azt szeretnénk, hogy szép legyen a kedvencünk, érdemes hozzáértő kezekre bízni, hiszen a kutyakozmetikus is egy külön szakma: tanulást, illetve sok gyakorlást igényel. Aki ezzel foglalkozik, annak számos dologra oda kell figyelnie közben.

– Amikor vágom a szőrt, azt is belekalkulálom, hogy elmozdulhat a kutya. Lassan, óvatosan kezelem az ollót, mert ha lendületesen dolgozom vele, akár súlyos egészségügyi problémát is okozhatok. A nyírógépek szintén nagyon élesek, ha nem figyelek oda, megsérthetem a bőrét, és az nagyon fáj neki. A fülszőr kitépésekor is koncentrálnom kell, hogy ne csípjek bele a fülébe. A körmök vágása ugyancsak kényes dolog. Amelyik kutyussal pedig már történt valami, annak nehéz a bizalmát visszanyerni – meséli Bettina, hozzátéve, hogy a kozmetikákban a megfelelő higiénia is elengedhetetlen.

A procedúra persze nemcsak a külcsínért zajlik, egészségügyi szempontból is fontos az ápoltság fenntartása.

– Ha a fülüket nem tisztítjuk rendszeresen, akkor az be is gyulladhat. A körmüket is rendszeresen le kell vágni, ellenkező esetben a járásukat is megnehezítheti, deformálódhat. De a kozmetikusok a teljes bolhátlanításban is szakértő segítséget tudnak nyújtani az erre kifejlesztett eszközökkel. Bűzmirigy kinyomásához viszont inkább az állatorvost javaslom.

Bettinához leggyakrabban a Havanese, a Yorkshire terrier, valamint a Westie fajtájú kutyákat hozzák, de megfordult már nála palotapincsi, spániel, mopsz és francia bulldog, illetve keverékek is. Bár a munkafolyamat ebenként eltérő lehet, arra kértem, hogy vázolja fel egy átlagos nyári alkalom menetrendjét.

– Legelső lépésként megnézem, hogy milyen állapotban van a kutya, milyen a szőre. Megfürdetem, mert szeretek tiszta bundával dolgozni, majd következik a szárítás és a fazonra nyírás. Ha kész, jöhet a füle: ha kell, kitépem belülről a szőrt és kipucolom. Ezek után szoktam a körmeit levágni, és amennyiben úgy látom, még igazítok a kutyuson. Van, hogy kérnek illatosítást is, ezt szokták szeretni a gazdik, de azért csínján kell vele bánni.

A forróságban természetes, hogy minél rövidebbre szeretnénk nyíratni kedvencük szőrét, azonban a szakember ebben is óvatosságra int.

– A nyári időszakban rövidebbre szokták kérni a kutyák szőrét, de nem szabad túlzásba esni, hiszen akkor nem védi meg őt az UV-sugárzás káros hatásaitól. Gazdiként fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelükre, valamint a hőségben se fürdessük őket túl gyakran, mert a bőrük kiszáradhat. Ha melegük van, elég egy kis vizet locsolni rájuk. Óvnunk kell őket a kullancsoktól is: van, akinek a cseppek, van, akinek a nyakörv vált be, én leginkább azonban a rágótablettát ajánlom.

Szép lassan az utolsó simításokhoz érünk, Bettina még lenyisszant egy-két kilógó szálat Kyra elülső lábain. Mindennek tökéletesnek kell lennie, s ez ennél a kutyusnál sincs másképp. Mint mondta, számára a legnagyobb öröm az, ha a gazdi elégedett, amikor megpillantja frissen nyírt kedvencét. A hatás Kyra esetében sem maradt el, aki végül finom kókusz illattal hagyta el a kozmetikát.