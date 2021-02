Mi a titka az évtizedeken át tartó, boldog házasságnak?

- A jó házasságért tenni kell, azon túl, hogy szeretjük egymást. Kitartás és türelem a hosszú kapcsolat, az összetartozás titka – vallja a nagykanizsai Bogatin házaspár, akik immár 47 éve élnek a legnagyobb szeretetben és boldog házasságban.

A házasság hete és a szerelmesek napja alkalmából próbáltunk utánajárni a holtomiglan, holtodiglan, az örök hűség, az egy életre történő párválasztás mikénjének. Merthogy, habár azzal van tele a sajtó, hogy sokan, alig pár hónap, év után elválnak, mégis jóval több példa van arra, hogy házaspárok, különösen az idősebb generáció egy életet él le együtt. Ezek a példaértékű kapcsolatok valamiért, talán a fiatal generáció közösségi oldalakon történő boldogságfitogtatása miatt, nem kapnak nagy hangsúlyt. A jól összeszokott, régóta együtt élő párok – mint Bogatin Sándorné Gizike és Bogatin Sándor – nem a külvilágra, hanem egymásra és szeretteikre koncentrálnak. Szép szerelmi történet az övék, ami közel fél évszázada tart. Bár, ahogy ők mesélték, még régebb óta, hiszen már gyerekkorukban is ismerték egymást.

-Összefonódott az életünk – mesélte Bogatinné Gizike. – Egy faluban nőttünk fel, Eszteregnyén, egy iskolába is jártunk. Természetesen kapcsolat csak később, felnővén, lett a dologból.

-A mi időnkben volt még udvarlás – kapcsolódott a beszélgetésbe Bogatin Sándor. – Öt év után házasodtunk össze.

-Meglepetésszerűen jött a lánykérés is – nevetett Gizike. – Akkor még dohányzott a papa, a fizetése árából spórolta össze a jegygyűrűre valót. Természetesen igent mondtam, mindketten éreztük, ahogy azóta is, hogy összetartozunk. 1973. november 24-én házasodtunk össze, azóta is együtt vagyunk – mesélte Bogatin Sándorné. A házaspár elárulta: alig a huszas éveik elején házasodtak össze. Nem sokkal később született meg a két lányuk.

-Tudja, akkoriban még volt kitartás és türelem. Persze, akkor is voltak gondok, de mi inkább a problémák megoldásán dolgoztunk, hiszen erről és az összetartozásról szól a házasság. Rengeteget dolgoztunk mi is, ám sohasem kerestük a kifogást, ha egymásról, az együttlétről, a teendőkről volt szó. Ma már inkább azt látni a világban, ha valami nem jó, azt az emberek egyszerűen csak maguk mögött tudják – így Gizike, aki megjegyezte azt is: az egymás iránti szeretet sok erőt adott mindig számukra, a nehéz időszakokban is. Merthogy, mint minden kapcsolatban vannak nehéz periódusok, így náluk is voltak.

– Van egy mondás, miszerint nem szabad haraggal lefeküdni a nap végén: meg kell beszélni mindent. A kommunikáció nem csak sok házasságból hiányzik, ma már az emberi, a közösségi kapcsolatokból is. Mi mindent megbeszélünk egymással, ami nem azt jelenti, hogy mindenben egyet is értünk. De elfogadjuk a másik véleményét. Azt is, hogy apró titkok egy házasságban is lehetnek. Nekünk is vannak. De ezek nyilván nem olyanok, amik kenyértörésre adnak okot. Meg sem fordult a fejünkben, még a legnagyobb gondok közepette sem, hogy elváljunk. Viccesen azt szoktam mondani, hogy kigondolom, amit a mama már kigondolt. Így könnyű kompromisszumot kötni- nevetett Sándor.

S hogy van-e titka a jó házasságnak és annak, hogy két ember, akik együtt élnek, felülkerekedjenek a nehézségeken? A Bogatin Sándor szerint a törődés, a másikra történő odafigyelés és a mindennapok apró örömei sokat jelentenek egy kapcsolatban.

-Családban élni a legjobb és a legszebb dolog az életben – folytatták. – Azonban nem csak magunkra, a szeretteinkre figyelünk. Aktív közösségi életet élünk, két dalkörben is tesszük már évek óta a dolgunk és emellett rengeteg barátunk is van. Nyugdíjasként sem unatkozunk. És váltani sem féltünk, mert eladtuk a házunkat falun és városba költöztünk. Félig-meddig Keszthelyen és Kanizsán élünk – mondták.

Adódik a kérdés, hogy közel ötven év házasság után beszélhetünk-e egy kapcsolatban lángoló szerelemről? Vagy, egyáltalán, fontosak a perzselő érzelmek több évtized távlatából?

-A szerelem nagyon sokáig tart, ez tény. Amikor a gyerekek megszületnek, ők egy picit elvonják a figyelmet, de eközben a tűz egymás iránt azért ugyanúgy lobog. Később, sok-sok év után lesz a szerelemből szeretet, ami szerintünk a legerősebb érzés a világon – mosolygott egymásra meghitten a házaspár. -Most pedig, hogy nyugdíjasok vagyunk, még többet tudunk együtt lenni, figyelni egymásra. Igazi ajándékként éljük a mindennapokat. És igen, romantikára is jut idő és mégtöbb közös programra. Hát kell ennél nagyobb ajándék az életben? Nekünk mindennap érték és kincs, amit együtt töltünk…