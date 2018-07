Méz a gyógyászatban: Az alsópáhoki termesztőt kérdeztük

Közismert, hogy a méz nagyon egészséges élelmiszer, de vajon miért? Körmöczi Péter alsópáhoki természetgyógyászt kérdeztük arról, hogy miben rejlik a kedvező hatása.

Körmöczi Péter, aki a mézről már többször tartott előadást a zalaegerszegi Kárpát-medencei mézfesztiválok szakmai programjaiban, mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a mézet cukorbetegek is fogyaszthatják, mert bár az egyszerű cukrok a fő alkotóelemei – elsősorban a glükóz és a fruktóz –, azok jelentős része már a szájban felszívódik, megkerülve a májat, így a máj nem terhelődik. Napi 72 gramm gyümölcscukor juttatható be a szervezetbe anélkül, hogy inzulin jelenlétét igényelné, tette hozzá.

– A méz ásványianyagtartalma nem túl magas, de segítik például a vas, a réz és a cink felszívódását – mondta Körmöczi Péter. – A benne lévő metionin pedig a máj regenerálódása szempontjából kedvező. Fogyasztása a bél fl órára is jó hatású a nikotinsav-, pantoténsav-, folsav-, biotin-, B6-, C- és K-vitamin-tartalma miatt. A méz emésztésjavító és enyhe hashajtó. A hagyományos kínai orvoslásban a mézet erősítőként, tápszerként, illetve köhögés csillapításra, felső lég úti problémákra alkalmazzák (utóbbiakra kiváló a hársméz), továbbá a gyomortáji panaszok enyhítésére, főleg ha nyomásra vagy étkezés után jelentkeznek. Székrekedés ellen is javasolják, külsőleg pedig sebek, égések, fekélyek, felfekvések kezelésére. Antibiotikus hatása jelentős (különösen a kakukkfűméznek), de gomba- és vírusölő tulajdonsága is van. A nyugati orvoslásban, az Egyesült Királyságban 1999 óta sebek és műtött területek kiegészítő kezelését végzik mézzel. Körmöczi Péter elmondta: különösen ajánlott a méz fogyasztása lisztérzékenyeknek és más ételallergiásoknak, az immunrendszer gyengesége, stressz, cukorbetegség és terhesség esetén, antibiotikumok, hormonkészítmények és szteroidok szedésekor, de azoknak is javasolja, akik szénhidrátdús táplálkozást folytatnak. A depresszió és a pánikbetegség tüneteinek enyhítésére ugyancsak ajánlják.

A természetgyógyász tanácsa szerint egyéves kor alatti gyermeknek ne adjuk mézet, és soha ne mikrózzuk, még a teavizet se, amibe beletesszük. Nem baj, ha a méz kikristályosodik, ilyenkor biztosak lehetünk benne, hogy nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Eredeti állagát langyos vízfürdőbe téve nyerheti vissza.