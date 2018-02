Messzi földrészekre is „elviszik” a közönséget Valkonyán

A hideg hónapokban sem áll meg az élet az alig hatvanfős faluban.

Azonban ilyenkor nem a kerti munkákban mélyednek el a helybéliek.

A szórakozás kerül középpontba, amikor kint nem akad annyi teendő. A téli esték programsorozat több mint nyolc esztendős múltra tekint vissza, melynek során összegyűlik az egész falu a kultúrházban.

– Különböző előadásokkal várunk mindenkit – mondta a programról Hatala Gábor polgármester.

Előadások

– Az elmúlt esztendők során számos témát felöleltünk. Az útibeszámolók révén más kontinensekre kalandozhattak el az estek résztvevői. Ám hallhattunk érdekességeket a szarvasgomba-termesztésről, az olajkutatásról és a templomos lovagokról is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az előadásokat nagyobb részt valkonyai lakosok tartják, vagy akik a faluhoz kötődnek – jelezte a község első embere, aki szerint a téli esték eseményein mindig telt ház van.

– Az előadások korosztálytól függetlenül mindenkit, gyerekeket és időseket is vonzanak.

Nem rendszeresen tartjuk az esteket, hanem amint akad színes téma. Idén is volt program az egyik hétvégén. A közeljövőben svédországi élményeiről számol be az egyik lakó – így a polgármester. Hozzátette: a téli estékre nemcsak a helyieket várják, hanem más településekről érkezőket is.