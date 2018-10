Megmutatták a cukorbetegeknek, hogyan számolják a szénhidrátot

Az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódóan indított újabb, 9 alkalmas programsorozatot az elmúlt héten az egészségfejlesztési iroda a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben.

A találkozókon Faricsné Molnár Katalin dietetikus a cukorbetegnek mutatja és tanítja meg a szénhidrátszámolást. A gyógyszeres kezelés önmagában nem elég, az étkezésre is oda kell figyelni.

A cukorbetegek mellett az inzulinrezisztenciával rendelkezőknek is ajánlott a foglalkozás, hiszen ez a prediabétesznek is nevezett betegség több problémát is okozhat A tanácsadáson bárki részt vehet, a sorozat következő időpontjairól az egészségfejlesztési irodában és annak közösségi oldalán nyújtanak tájékoztatást.