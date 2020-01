Mégis mi köze van a szamurájoknak a hajvágáshoz? – Ki nem találná, miféle hobbit űz a keszthelyi fodrász!

A keleti kultúra, a szamurájok egzotikus világa bizonyára sokak számára izgalmas, nem véletlenül jelennek meg egyre több hollywoodi filmben, vagy éppen egy jó regényben. Ezek a különleges harcosok azonban nemcsak a filmrendezőket és az írókat ihlették meg, hanem egy kedves zalai fodrászt is.

Helyi arcok sorozatunkban már számtalan érdekes hobbit űző embert bemutattunk, gondoljunk csak a hévízi fogorvosra, aki videójáték karakterek bőrébe bújik, vagy éppen a zalai származású nyugdíjasra, aki képes fából kifaragni egy apró pálinkafőzőt. A keszthelyi Rákóczi Ferenc fodrászként dolgozik, hobbija viszont tényleg egyedülálló. Ferencet a szamurájok világa szippantotta be, olyannyira, hogy munka mellett szabadidejében saját kézzel készíti el japán páncélok replikáit. Mégis hogyan áll össze házilag egy ilyen bonyolult darab? Kifaggattuk a hajszobrászt.

Miért pont a szamurájpáncélok?

Azért, mert már gyerekként is nagyon megtetszettek. Mindig rejtélyesnek és különlegesnek találtam ezeket az öltözeteket, bár akkoriban csak európai páncélokat láthattam. 2009-ben egy baráti beszélgetés során merült fel bennem először a páncélkészítés gondolata. Igazán az Utolsó szamuráj című film inspirált, hiszen akkor figyeltem fel rá, mennyire szépek és részletgazdagok. Nemcsak viselés közben, hanem állványra rakva is árasztanak magukból valami különleges energiát. Annak idején hittek abban, hogy a páncél nem csak a harcmezőn képes megvédeni viselőjét, hanem az állványra kiállított darab spirituális védelmező energiája képes megóvni a lakókat is mindenféle negatív dologtól.

Volt valami, ami különösen megfogta bennük?

Ami igazán megfogott, az az aprólékos kidolgozottságuk, a különféle színek kombinációja és a jellegzetes fűzések. Na és persze elég bonyolultnak tűnt ahhoz, hogy igazi kihívás legyen!

Hogyan sikerült a legelső darab?

Jól. Az legelső páncélom fejből készült, nem volt hozzá semmilyen sablon vagy méret leírás. Ennek ellenére, amikor összeillesztettem a darabjait elsőre összeállt.

Egy ilyen összetett páncélzatot, amelyet egy szamuráj viselt, nem lehet egyszerű megcsinálni. Honnan merített ötleteket az elkészítésükhöz, milyen technikákat alkalmaz?

Mint már említettem, a legelsőt 2009-ben készítettem, ami inkább csak egy fejből született darab volt, nem szamurájpáncél. Később főleg az interneten kutakodtam, hogy miként és milyen alkatrészekből készültek az eredeti darabok. Mára már több mint 10 ezer letöltött képem van szamuráj páncélokról és ezekből merítek ötleteket. Bár igaz, hogy utánzatokat készítek, de mindig arra törekszem, hogy a megjelenés és az elkészítéshez használt technika az eredeti legyen.

Mennyi időbe telik egy páncél elkészítése?

Egy komplett páncélzat létrehozásához 300 darab különféle méretű és formájú alkatrészt kell elkészíteni, több rétegben lakkozni és végül összefűzni. Nekem nagyjából 5-6 hónapba telik, amíg elkészül. Természetesen nem unalmas tevékenység, kicsit a legózáshoz hasonlít, csak apránként áll össze a teljes kép. Persze az az igazi öröm, mikor végre állványra kerül a nagy mű. Eddig összesen 10 páncélt készítettem, de már készül egy újabb. Próbálok minél több technikát kipróbálni. Évszázadok alatt folyamatos fejlődésen mentek keresztül az elkészítés módozatai. Minden műhelynek megvolt a maga sajátossága és ettől váltak egyedivé a különböző helyeken készült páncélok.

Van olyan páncél amelyikre különösen büszke?

Az embert büszkeséggel tölti el minden elkészült darab. Nem is tudom külön említeni egyiket sem. Mindegyikben van valami, amitől más, mint a többi. Éppen ettől izgalmas hobbi.

Több kiállítása is volt már, melyik volt számára a legemlékezetesebb?

Valóban, ám a legemlékezetesebb kiállításom 2019 márciusában volt Nagykanizsán. Ez főleg a helyszín miatt számított különlegesnek, mivel egy régi magtárban rendezték meg. Nagyon patinás helyszín volt.

Hol láthatjuk a munkáit legközelebb?

Jelenleg nincs konkrét helyszíne a következő kiállításnak, de szeretnék egyet a múzeumok éjszakája alkalmával.