Mégis mi az a Dog Dance? – Hagyárosböröndön is művelik

Termetesek, találtak, mentettek, szeretetteliek, játék- és feladatfüggők. Alig várják, hogy kapjanak valami megmutatnivalót.

Zorró és Milli táncórájára érkeztünk a festő fekvésű zalai faluba, Hagyárosböröndre. Varga Katalin és Imre Vanda (anya, lánya, előbbi egyszersmind a település polgármestere) partnereként mutatják meg, hogy négy év alatt, mióta az erdőből megmenekülve ebben a családban élnek, mi mindent tanultak. Sokat. Serlegek szegélyezik az útjukat, amiket hazai és nemzetközi versenyeken szereztek.

Hiába húzom az időt a bemutatásukkal, a képek és a cím már rég elárulta, egy táncoslábú kutyafiú és kutyalány testvérpárról van szó.

Na de mi az a Dog Dance? A nagyvilágban korábban, nálunk úgy tíz éve kapott lábra a figyelem művészetének iskolája, ahogy az egyik erre szakosodott honlap fogalmaz. Lényege, hogy a kutya és felvezetője látványos elemekkel átszőtt, leginkább fegyelmező gyakorlatokra, szabadon követésre emlékeztető kűrt mutat be zenére. Ebbe szeretett be Katalin és Vanda, miután jó alanynak bizonyultak a befogadott kutyáik. Így 2016 óta komolyra is fordultak a közös játéknak induló idomítások, tanfolyamokat végeztek az édesanyjával együtt, Katalin rehabilitációs kiképző oklevéllel is rendelkezik, s többek között a Dog Dancing Hungarian Open és Országos Bajnokságon 2019 decemberében Millivel a HTM (testközeli munka) 2. (azaz középső) osztályban II. helyezést, a Free (szabad munka) 3. (azaz legmagasabb) osztályban III. helyezést szerzett.

– Számít az eb életkora?

– Nem igazán, akár 10 éves kutyával is lehet mit kezdeni, de a „szivacs korszak” tapasztalataink szerint három hónapos korban kezdődik, akkor válik igazán fogékonnyá a kutyaagy. Hangsúlyozandó, a kutyáknak ez a tevékenység nem munka, hanem alapvetően játék, a gazdának való megfelelés. Látható most is, hogy lesi a szavaimat, izgatott, nagyon várja, hogy mikor lehet már valami jót csinálni, amiért megdicsérem. Imádják az együtt töltött időt, a végtelenségig lehetne terhelni őket, a trénernek érdemes is odafigyelnie, hogy egy-egy óra után legyen szünet, elválasztható legyen számukra a trükkök tanulása és a pihenőidő.

– A dicséret leginkább a jutalomfalat képében érkezik, de használható az úgynevezett klikker, amellyel a jó gyakorlatot díjazzuk – magyarázta az ifjú tréner, miközben Milli kutya Katalinnal forgott, ugrott, lábhoz szegődött, sasszézott, két lábra állt, egyszóval hallgatott a csupán apró, finom mozdulatokkal jelzett vezénylésre.

– Milyen gyorsan tanulnak?

– Mindegyik más-más ütemben halad, akad, amelyik a lábmunkát szereti jobban, például a keresztezést, figyelni kell, mire fogékony, mi villanyozza fel, mit csinál szívesen. Minden tanulási folyamat a gazdára és a kutyára, kettejük temperamentára szabott.

A kűrökhöz használt zeneválasztás is az állat egyéniségéhez illeszkedik, hallom. Hogyan lehet megtanítani egy-egy kunsztra?

– A jutalomfalatot vezetem az útvonalon, amit szeretnék vele bejáratni, vagy a labda dobásával jelölöm az utat.

Zorró és Milli pihenőre vonul, közben megérkezik a fél éves Nelson, aki kezdő tanuló, gazdájával a szalag megfogását gyakorolják. A hagyárosi kutyatánc lehetőség várja az érdeklődőket.