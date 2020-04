Medvehagyma és birsalma virágok

Tavasszal sokakat vonz az erdőkbe a medvehagyma, mert igazi, tavaszi vitamin csemegének számítnak a zöld hagymalevelek.

Sokfelé túrákat szerveznek a szedésére és fesztiválokat is szerveznek népszerűsítésére. Azt már kevesen tudják, hogy a virágzó medvehagyma is látványos, fehér virágai igazán szemet gyönyörködtetőek, s ilyenkor lassan már a maghullatás időszakába lépnek, hogy jövő tavasszal még sűrűbb medvehagyma mezőkre látogathassunk. Most nyílik a másik nagyon szép virágú növényünk a birsalma is, amelynek szintén ritka szép virágai vannak. Ezekből mutatunk meg néhány fotót karanténba zárt olvasóinknak…