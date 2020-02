Az örök kérdés: Kád vagy zuhanyzó?

Harminc-negyven évvel ezelőtt szinte csak fürdőkádas fürdőszobával találkoztunk, de az utóbbi évtizedekben sokan szavaztak inkább a zuhanyra.

De vajon melyik jobb? Sokféle szempont alapján hozhatjuk meg a döntést, ha lakást vásárolunk, újítunk fel, vagy házat építünk. Mennyi hely áll rendelkezésre, milyen életkorúak élnek a családban, milyen az időbeosztás, mik a tisztálkodási szokások, mennyire szeretnénk környezettudatosak, víztakarékosak lenni, melyiknek milyen egészségügyi hatásai vannak.

Olvasható egy tanulmányban, hogy még 2016-ban az angliai Loughborough-i Egyetemen vizsgálatot végeztek, és megállapították, hogy egy egyórás, 40 C-fokos fürdő hatékonyabban csökkenti a vércukorszintet, mint egy­órás kerékpározás. A forró fürdő gyorsítja a véráramlást, miközben a szervezet megpróbálja lehűteni önmagát. Növekszik az izomzat által felvett cukor mennyisége, így a vérben lévő mennyiség csökken. A forró fürdő segíti a szervezet vércukorszint-szabályozását. Nagy a stresszoldó hatása is. Ezzel szemben áll az a hatásvizsgálat, mely szerint a hosszadalmas forró fürdő a férfiak esetében rontja a spermiumok életképességét, a hideg-meleg zuhany váltakoztatása azonban endorfintermelésre ösztönzi a szervezetet, javítja a bőr alatti erek rugalmasságát.

Ha van elegendő helyünk, úgy tűnik, érdemes mindkét lehetőséget megteremteni magunknak. Létezik a kettős megoldás, hiszen vannak paravános kádak, vagy a függöny is megoldás lehet, noha tudjuk, baktériumok paradicsomát hozzuk létre a zuhany­függönnyel, ha nem tisztítjuk, cseréljük rendszeresen. Ha kisgyermek van a családban, jó darabig szükség lesz a kádra, hogy pancsolhasson kedvére. Ha azonban idősebb családtag is él az otthonunkban, akkor mindkét esetben gondoskodni kell a kapaszkodókról. A zuhany ez utóbbi esetben praktikusabb, főleg ha falra, csempére szerelhető ülőalkalmatosságnak is találunk helyet. Nagyon hasznos, ha nem tálcás zuhanykabint választunk, hanem üveg- vagy műanyag falakkal határolt szögletet választunk, és összefolyó lefolyó viszi el a vizet, hiszen így akadálymentes lesz a belépés is. Léteznek már nyitható kádak, bár kétséges, hogy a tömítések meddig bírják az igénybevételt.

Ma már komolyan veendő szempont a víztakarékosság, ami nemcsak a vízdíjak miatt lett központi kérdés. Igyekezzünk hát a föld fogyó édesvízkészleteiből hagyni valamit az unokáinknak is.

Természetesen egyáltalán nem biztos, hogy a zuhanyozással kevesebb vizet használunk, hiszen lehet az alatt is órákig állni. A nagyon gondosak persze a szappanozás vagy a tusfürdő testre vitele idejére is elzárják a csapot (ahogy illik azt fogmosáskor is), s ez több mint dicséretes. Ha a kád lefolyóját bedugva zuhanyozunk, megmérhetjük, tele lesz-e annyira a kád, mintha a fürdőzést választottuk volna. Ha nem, a zuhany óvja jobban a környezetet.

Bármelyik megoldás mellett döntünk, a fürdőszoba könnyű tisztán tarthatóságát tartsuk szem előtt. A víz is meg tud ugyanis romlani a sarkokban, zugokban, a fertőtlenítők, vízkőoldók használata nem kizárólag esztétikai szempont. Ha körömgombával küszködik valamelyik családtagunk, akkor is fokozott takarítás javallott akár a kád, akár a zuhanyfülke esetében. A tisztaságérzethez világos színekkel, átláthatósággal járulhatunk hozzá.