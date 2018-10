Már profi minősítésű az egerszegi testépítő

Németh Bálint testépítő eredményeiről korábban is beszámoltunk, most pedig a fiatal egerszegi sportoló pályafutásában igazi mérföldkőhöz érkezett. A fővárosban rendezett Fitparádén az IFBB profi minősítését szerezte meg.

A profi minősítés (profi kártya megszerzése) magyarázatra szorul. A hazánkban 16 esztendeje rendezett Fitparádén idén a Testépítők Nemzetközi Szövetsége (IFBB) profi minősítését is meg lehetett szerezni, megfelelő kondíciók teljesülésekor. A testépítés korai atyjaként ismert Joe Weider és Ben Weider által 1946-ban alapított IFBB a legrégebbi szövetség, ami profi testépítő versenyeket szervez. Profi kártyához jutni márpedig nem könnyű, ám lehet és a Fitparádén az idén először volt rá lehetőség.

Németh Bálint eddig az úgynevezett amatőr viadalokon indult és ért el szép sikereket, amelyekről az elmúlt két évben mi is beszámoltunk. A mostani Fitparádén 26 ország képviseltette magát, köztük számos Európán kívüli nemzet sportolója. Az idén nemzetközi zsűri működött közre és ennek megfelelő kritériumok alapján bírálta el a produkciókat. Németh Bálint tavaly a második helyen végzett a „mens physique” (fitness) kategóriában, az idén pedig megnyerte ezt a versenyt. Ami most ennél valamivel többet ért, hiszen indulási jogot nyert az IFBB Pro League-ben, vagyis az IFBB profi versenyein való indulásra. Amely „jogosítvánnyal” ma Magyarországon nem sok testépítő rendelkezik, ám hogy a gyakorlatban mit jelent ez, erről már Németh Bálinttal beszélgettünk Zalaegerszegen.

– Az IFBB Pro League versenyei főleg Amerikában zajlanak, kevesebb van belőlük Európában – mondta el Németh Bálint, amikor erről kérdeztük. – A gyakorlatban azt jelenti, hogy feljogosít a profi ligába lépésre, profi testépítőnek számítok, ám a profi kártyát, úgymond ki kell váltanom. Magyarul el kell indulnom ezeken a versenyeken, hiszen profiként amatőr viadalokon már nem állhatok színpadra. Ez új helyzet, s át kell értékelnem, mit is akarok. Anyagi szempontból egy ilyen indulás jelen pillanatban meglehetősen megterhelő lenne, ám úgy tudom, mostantól számítva két éven belül lehet ezt a profi indulási jogot felhasználni.

Kiderült, hogy 22 évesen eddig eljutni, nem pusztán csak egy sporteredmény. Önmagának akart bizonyítani, azt, hogy kitartással bármi megvalósítható. Ám volt más is, ami motiválta.

– Szerencsém van, jó genetikával rendelkezem, ami adottság is – mondta. – Ugyanezt hallottam akkor is, amikor még korosztályos csapatokban futballoztam, viszont hozzátették: mentálisan gyenge ez a srác. Azért, mert kisebb voltam a többieknél és ha eltakarítottak a pályán, az nekem fájt. Ami úgy jött le, ez a fiú gyenge és hisztis. Ezt sulykolták belém, és hogy erősödnöm kell. Focistakarrierem végére már sikerült is, de egy sérülés végleg feladni kényszerített a labdarúgást, ami végül a testépítéshez lökött. A mostani eredmény azért fontos, hogy tudjam, ezt is meg tudom csinálni. Esetleg másoknak példát mutatva: nem is kell harmincévesnek lenni ahhoz, hogy mindez elérhető legyen. Fel lehet nőni a feladathoz, s ha van elképzelés, azt szépen és kitartóan fel lehet építeni. A profi minősítés most új ajtókat nyithat ki előttem. Például átadhatom másoknak azt a tapasztalatot, amit magam megéltem, és azt az optimizmust, kitartást, ami bennem van.

A verseny előtti utolsó két hétről is beszélgettünk, amiről Bálint úgy fogalmazott, „ott már nincs csalás, csak a szervezet kizsigerelése”. A lehető legjobb formába kerüléshez a megfelelő szintű és mennyiségű táplálék (folyadék) bevitele szükséges, ami mentális hullámvölgyekkel járó folyamat. Az eredmény viszont igazolja. Elmondta még, köszönettel tartozik Horváth Gergőnek a kanizsai Metroflexből, aki segítette a hét végi versenyzését, hogy ő kizárólag a sikeres bemutatójára összpontosíthasson.