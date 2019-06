Mákvirágok égi tánca

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KATONA FERENC életének 66. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. június 7-én, pénteken 16 órakor lesz a zalaszentgróti temetőben. A gyászoló család.

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Fájó szívvel emlékezünk TÓTH LAJOS halálának 1. és fia, LAJOS halálának 6. évfordulóján. Szerető családjuk

"Elaludtál csendben Elmentél tőlünk. Minden szép emléket A szívünkben őrzünk. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁLFI FERENC életének 79. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön 11 órakor lesz a hévízi temetőben. Gyászoló szerettei

"Csendesen alszik, megpihent végleg, Angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, Emléke szívünkben otthont talál." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk VIOLA JÓZSEFNÉ szül. Péntek Irén életének 83. évében csendben megpihent. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise előtte 12 órakor a kórházkápolnában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

"Igaz, hogy most ti, engem temettek. Én azért most is itt vagyok veletek! Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek. Higgyétek el, nekem sem könnyebb! Nem láthatom csillogó szemetek, Mint mikor még itt voltam veletek. Nem érezhetem kezetek melegét, Mint beteg ágyamnál, mikor még, Foghattuk egymás kezét." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamám, anyósunk ÖZV. FODOR LÁSZLÓNÉ szül. Grencsó Aranka szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön 9 órakor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Külön köszönet a Gasparich úti Idősek Otthona nővéreinek, dolgozóinak áldozatos munkájukért. A gyászoló család

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy FŰKE GÉZA életének 74. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. június 8-án, szombaton 14 órakor lesz a pusztaszentlászlói temetőben. Lelki üdvéért mondott gyászmise aznap 13 órakor lesz a helyi katolikus templomban. Gyászoló család

"Fáradt, beteg teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JESZEK JÓZSEF beleznai lakos életének 89. évében elhunyt. Végső búcsút 2019. június 6-án, csütörtökön a 13 órakor kezdődő gyászmise után 14 órakor veszünk tőle a beleznai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Egy pillanat és mindennek vége, Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LUGOSI CSABA életének 58. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvait 2019. június 6-án, csütörtökön 15.30-kor helyezzük örök nyugalomra a pacsai temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise. A Zalavíz Zrt. saját halottjának tekinti. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmukban bármilyen módon osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁNNÉ szül. Kucséber Katalin 90 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a felsőrajki temetőben. Köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászomban osztoznak. Gyászoló fia

"Ami neked csend és nyugalom, Az nekünk örökös fájdalom..." Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy HEGYKÖZI FERENC életének 70. évében elhunyt. Temetése 2019. június 5-én, szerdán 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a felső templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban bármilyen módon osztoznak. A gyászoló család

"Fáradt beteg teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. RÓZSA JÁNOSNÉ szül. Gerencsér Emma életének 83. évében elhunyt. Temetése 2019. június 4-én (ma) 14.30-kor lesz a vasboldogasszonyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Küzdelemnek vége, erőm elfogyott. Emlékét őrizze béke és nyugalom." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BECK TAMÁSNÉ DR. RÁKOS ILONA szül. Rákos Ilona életének 88. évében örökre megpihent. Temetése május 8-án, szombaton 11 órakor lesz a paisszegi temetőben. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KONDOR NÁNDOR életének 90. évében elhunyt. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön 13.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a Mária Magdolna templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban bármilyen módon osztoznak. Gyászoló fia, menye, unokái, testvére

"Előttünk az arcod, szívünkben az emléked. Amíg élünk nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk BECS JÁNOS halálának. 1. évfordulóján. Szerető édesanyja, testvére, sógornője és unokahugai

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIPOS ANDRÁSNÉ szül. Vörös Rózsa életének 91. évében hosszú betegség után 2019. május 17-én elhunyt. Végakaratának megfelelően hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a zalaegerszegi Új temetőben. Gyászoló fia és családja

"Örökké él, akit nagyon szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, imserősökkel, hogy LAKATOS ERVIN szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. június 5-én, szerdán 14 órakor lesz a bocföldei temetőben. Előtte 13 órakor gyászmise a helyi templomban. Kérése, hogy egy szál virággal búcsúzzanak tőle és kérjük részvétüket ezzel sziveskedjenek kifejezni. Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló szerettei

"Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LIPPA ISTVÁNNÉ szül. Dömötör Erzsébet életének 66. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. június 5-én, szerdán 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.30-kor gyászmise az alsóvárosi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló családja

"Fáradt, beteg teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BAUMGARTNER JÁNOSNÉ szül. Sári Ilona pózvai lakos életének 84. évében türelemmel viselt, hosszú betegségben csendben megpihent. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2019. június 4-én, kedden 10 óra 30 perckor lesz a pózvai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZABÓ JÓZSEFNÉ szül. Gróf Klára 85 éves korában 2019. május 26-án elhunyt. Végső búcsút 2019. június 4-én, kedden 15 órakor veszünk tőle a mikekarácsonyfai temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

"Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, Aki a bajban megfogja a kezed. S hogy milyen fontos volt ő neked, Csak akkor érzed, ha nincs már veled." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk DORMÁN JÓZSEF halálának első évfordulóján. Szerető családja