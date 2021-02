Maja majdnem megtámadta a fotóst! – Képregény a kutyafuttatón történtekről

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

1. kép

Figyi Főnök, te is látod ezt a mittudomén milyen lényt? Mozog, hangot ad, hízeleg, emberszaga is van, de a feje egy nagy szemszerűségben végződik. Megnyaljam, hátha a kutyatudományos analízis többet mond? Csak nem a labdámat nézte ki magának?

Ne haragudj rá, elég ha megszagolod. Ez a fotós, fényképezőgéppel, úgy tűnik, tetszel neki. Szerintem nem labdázni akar, biztos kizavarták terepre, legyen aranyos kép az újságban. Tudod, kutya, gyerek, baleset, ezekre buknak, nem a labdádra.

2. kép

Azért én megnézem ezt a micsodát közelebbről. Főnök, ennek határozottan fémszaga, meg üvegszaga van. A kajástálam szagára emlékeztet, remélem, nem az húzta a fejére, mert abban hagytam pár jó falatot, szeretem, ha hazaérve belefúrhatom az etetőmet. Na idefigyelj, te Azonosítatlan Tárgy (AT), halkan mondom, csak akkor van itt esélyed velem, ha a zsebedben van nekem való kaja. Kétlem, hogy hoztál, érezném az illatát. Láttam már magamról rengeteg képet, a Főnök is folyton rám fogja azt a lapos cuccot, ami szintén etetőtál szagú. Azon ugat olyanokkal, akiket nem is látni közben. Elhiszem, hogy neked is tetszem, itt a téren az ebsrácok is bomlanak utánam. Jó, nem haraplak meg, úgyis elég ványadtnak tűnsz, kapsz te elég kaját? Az enyémre ne számíts, nem vagyok az az osztozkodós fajta.

3. kép

Főnök, szerintem tartsd távol tőle a guruló kerekeskosárban alvó kölyködet, nekem egyáltalán nem szimpatikus ez az AT, hiába puncsol, látod, a farkát se tudja rendesen csóválni. Nézd meg, így kell, pupák, ááá, amatőr vagy. Jön itt nekem azzal a „jó kutya, szép kutya” sablonszöveggel, a könyökömön, illetve a mancsomon jön ki. A labdámat azért biztonságosabb helyre menekítem, még szétrágja nekem. A kakit felszedheted, ha akarod, a Főnök úgyis eléggé unja már. De még nem tartok ott, nézz vissza később. Főnök, asszem, mégis megkedveltem. Lepisilhetem? Most miért futsz el Te kétlábú egyszemű?