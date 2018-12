Lugaspaprika – Egy indián kabakos

A Cyclanthera pedata, alias korilla, az Andokból származó, de ma már sokfelé termesztett zöldség a magyar kiskertekben „perui lugaspaprikaként” kezdte meg hódító körútját, pedig semmi köze népszerű étkünk, a lecsó alapanyagához.

Igaz, a termése úgy néz ki, mint egy világoszöld, kunkori végű, karcsú fűszerpaprika, de inkább az uborka rokonának titulálhatnánk, ami nem is lenne olyan nagy baklövés, hiszen mindketten kabakosok, azaz korillánk is tökféle, s bár zsenge terméshúsa vékony, mégis, lédús állaga és íze a lágy uborkáéra hajaz.

S ha már szóba hoztuk a lecsót: az új zöldségféle kabakját is nyugodtan beleszelhetjük, amúgy is sokan kiegészítik a klasszikus hagyma–paprika–paradicsom triót ezzel-azzal, például cukkinivel is. A növény hajtásának csúcsát és leveleit is felhasználhatjuk, beletehetjük zöldséglevesekbe, salátákba, vagy főzhetünk belőle krémlevest, esetleg főzeléket, amit jó sok fokhagymával vagy egyéb fűszerekkel, például szerecsendióval vagy gyömbérrel ízesíthetünk, reszelt sajttal dúsíthatunk. Párolhatjuk különböző zöldségekkel, jól átveszi az ízeket, szinte mindennel harmonizál, így egy ropogós állagú, kellemes zamatú ételt készíthetünk belőle. Az üreges termés megtölthető rizzsel, hússal – akár a hagyományos töltött paprika közé is elrejthetünk néhány korillás burkolatú „meglepetést”. Honfitársaink a terméséből többnyire csak savanyúságot készítenek – lehet önállóan vagy uborkával, paprikával vegyesen, de az úgynevezett „vödrös-beledobálós” módszerrel is elbánhatunk vele.

Vitaminban és ásványi anyagokban, nyomelemekben gazdag, szülőföldjén a hőskorban is gyógyító növényként tisztelték, ma már tudományos kísérletek is bizonyítják, hogy jelentősen csökkenti a koleszterinszintet, jó hatással van a vérnyomásra, s a cukorbetegek is felvehetik az étrendjükbe.

A találékony magyar kertészek a korillát amúgy nem véletlenül titulálják lugaspaprikának, jelezve, hogy legjobb, ha lugason, kerítésen vagy uborkahálóra futtatva neveljük. Egyébként könnyű ter­meszteni, nem kell hozzá OKJ-s képzés, a növény védelme nem igényel vegyi fegyverzetet. A paprikához hasonlóan palántaként kezdjük a nevelését, majd a fagyok múltán ültetjük ki a szabadba. Apró, fürtös virágzatán nyár derekára alakulnak ki a termések, amiket már 3 centisként leszedhetünk, kivéve, ha magért termeljük. Melegkedvelő, de a szomjazást rosszul tűri, rendszeresen öntözni kell, a gyökereket vastagon takarjuk be komposzttal, mulccsal, hogy ne tudjon kiszáradni.

