Lézergravírozás a mindennapokban

Ha személyes ajándékot keresünk, gyakran jut eszünkbe egy gravírozott toll, vagy kulcstartó. Általában ezek az ajándékok nagy sikert szoktak aratni. De még is mi ez a technika? Milyen anyagokra lehet még gravírozni?

A lézergravírozás leggyakoribb felhasználási módja a személyre szóló ajándékok készítése, mint például a fotógravírozás, de gravírozással történik az ipari eszközök, szerszámok márkanévvel, sorszámmal vagy logóval történő ellátása is. A lézergravírozó gépek használata nem nehéz. A hagyományos felületek gravírozásán túl elérhető szolgáltatás a bőr- vagy textil lézergravírozása is.

Lézergravírozás technológiája

A szén-dioxid lézer az egyik legrégebbi gázlézer, de napjainkban is az egyik legkeresettebb és legkedveltebb gravírozási eszköz. A legerősebb fényű lézerek egyike, hatásfoka kiemelkedő. A koncentrált lézersugár hatására az anyag elég, így keletkezik a felületre a kívánt minta. A kivitelezést segédlézer jelölő segíti, a pontosabb pozícionálás érdekében.

Lézergravírozott termékek

Gravírozásra alkalmas lehet a fa, üveg egyes műanyagok, gumi, plexi, bőr, illetve alkalmas fém gravírozására is. A gravírozott fa kreatív termékek, díszdobozok különleges díszei lehetnek lakásunknak. Kitűnő ajándék lehet egy finom bor évfordulóra, mely üvegére jókívánságot gravíroztatunk. Logózni tudunk plexit, de akár bőrre is kérhetünk mintát. Lézergravírozott tárgyak nem csak egyedi, exkluzív ajándékok terén jelennek meg, hanem az irodában is segítségünkre lehetnek. Készíthetők pecsétek, bélyegzők, cégtáblák.

Gravírozott termékeket a reklámszakmában is sokan használnak. A tollakra, kulcstartókra, pendrive-okra az adott márka neve, logója szintén lézergravírozás eljárásával kerül, illetve tökéletes eljárás a plexi megmunkálására, így világító reklámok, feliratok, displayek készíthetők. Mivel pontos és tiszta munka végezhető, így nincs szükség utómunkára.

Lézergravírozó nem csak gravíroz

A lézergravírozókkal nem csak mintát tudunk anyagokba gravírozni, hanem bizonyos anyagok vágására is alkalmasak. Mivel nagyon pontosan lehet vele dolgozni, nagyon aprólékos vágásra is használható. Lehet az fa, műanyag vagy plexitábla, bármilyen formát vághatunk belőle. Szemet gyönyörködtető modellek, betűkivágások, fali és ablakdekorációk készíthetőek.

Bátran merjünk a gravírozott ajándékok, irodai eszközök, kulcstartók, táblák mellett dönteni. Biztos, hogy tartós, és nagyon mutatós lesz a végeredmény.