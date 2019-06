Levendula házi patikában és fűszerpolcon

Már nem kell hosszasan dicsérgetni a levendulát, mondhatjuk: újra divatba jött, s nem szükséges Provence-ig, sőt már Tihanyig vagy Pannonhalmáig sem utaznunk, hogy az illatos lila virágtengerben gyönyörködjünk és feltöltsük lemerült energiakészletünket.

Több helyen már szedhetünk is magunknak egy csokorral, sőt piacon, virágüzletben akár meg is vehetjük – a minap néztem: meglehetősen borsos áron. A virágoskertekbe is egyre több háznál befogadják – miért is ne, hiszen nevelése nem igényel kertészdiplomát. A levendula, mint már anyakönyvi neve – Lavandula officinalis – sejteni engedi, értékes gyógynövény, fő hatóanyaga a kellemes illatú illó­olaj (linalool, linalil-acetát), de tartalmaz még flavonoidokat, cseranyagokat, keserűanyagot, kumarinokat és számos egyéb értékes természetes patikaszert. A levendulaolaj antibakteriális, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású, a teája idegnyugtató, görcsoldó és étvágyjavító.

A virágokat gyakran alkalmazzák alvászavarok, nyugtalanság, fejfájás, idegi alapú gyomor- és bélbántalmak kezelésére. Fürdő- és bedörzsölő szerként gyógyír a reumás fájdalmakra, idegzsábára. A népgyógyászatban a levendula virágát borecetben áztatják, a kivonattal átitatott ruhával borogatásként fejfájást és egyéb kínokat enyhítenek, a forrázatával szemgyulladást és árpát kezelnek, sebeket mosnak ki.

A virágot epehajtó teakészítményekbe keverik. Dél-Európában a fűszerező szószok kihagyhatatlan alkotóeleme, hallevesek, halételek, ürühúsok ízesítésére használják. Fiatal, leveles hajtásvégét apróra vágva – erőteljes fűszerező hatása miatt mértékkel friss, vegyes salátába keverik. A franciák többnyire csak a szárról leszedett virágokat használják cukorszirupban, likőrben, ecetben vagy tejjel leforrázva. A délfrancia háziasszonyok ízesítenek vele főzeléket és húst is, a provence-i fűszerkeverékben grillhúsokhoz, szárnyasokhoz adják.

Most, a levendulaszezon derekán készítsünk magunknak egy adag levendulás vajas kekszet! Hozzávalók: 30 deka sima liszt, 2 deka kukoricaliszt, 25 deka igazi vaj, 8 deka porcukor, 1 közepes tojás, 1 teáskanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, 1 evőkanál nagyon apróra vágott aszalt vörös áfonya, 2 teáskanál szárított levendulavirág – a végén levendulás porcukor. A puha vajat habosra keverjük először a porcukorral, majd az egész tojással. Összerakjuk a száraz hozzávalókat, majd a vajas keverékhez adjuk. Az egészet simára keverjük, majd egy nagyobb darab folpackra evőkanállal halmokat rakunk. A folpack segítségével 4-5 centi átmérőjű hengert formázunk belőle, és egy éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap vékony szeleteket vágunk a hengerből, és sütőpapírral bélelt tepsiben megsütjük. Még forrón megforgatjuk levendulás porcukorban. Ez utóbbihoz egy dunsztos üvegben 1/4 rész összemorzsolt levendulát feltöltünk 3/4 rész porcukorral és összekeverjük – a cukor 1-2 nap alatt átveszi a levendula ízét –, felhasználás előtt át kell szitálni, de a levendula újra felhasználható.