Lepd meg szeretteid koncert jeggyel karácsonykor!

Az egyik leginvenciózusabb hazai könnyűzenei formáció, a Szabó Balázs Bandája fellépésével zárul az idei zalai koncertszezon, a zenekar december 15-én ad koncertet a zalaegerszegi Keresztury Dezső VMK-ban.

Koncertjeggyel meglepni családtagjainkat, ismerőseinket mindig remek lehetőség, hiszen általa élményt adunk a megajándékozottnak. Erre egész évben lehetőségünk van, így akár az adventi időszakban is, de karácsonykor is nagyszerű lehetőség. Bár a december már csak szűken vett lehetőségeket kínál, de azért mind helyben, mind távolabbi kitekintésben van miből válogatnunk. Zalaegerszeg két különleges élményt kínál még karácsony előtt, december hetedikén az Anna & the Barbies speciális, akusztikus programmal érkezik a Széchenyi téri Art Moziba, míg 15-án Szabó Balázs és bandája lép fel a Keresztury VMK-ban. Kisebb koncertek, zenés fellépések persze számos további helyen lesznek, az AK26 rap- és hip-hop párosától kezdve az Irigy Hónaljmirigy együttesen át a bárzongorista Rakonczai Imréig rengeteg előadót köszönthetünk megyénkben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ami az országos kínálatot illeti, ott is bőven van miből válogatni. Az adventi időszakban, december 8-án adja már hagyományos éves nagykoncertjét Havasi Balázs, a zongoravirtuóz 8-án és 9-én a Symphonic című showműsorával összesen három alkalommal tölti meg a Papp László Budapest Sportcsarnokot. Vendége ezúttal is egy világsztár lesz, a szenegáli Youssou N’Dour, akinek 7 Seconds című dala a számtalan országban vezette a slágerlistákat, s aki Egypt című lemezével 2005-ben Grammy-díjat is nyert a legjobb kortárs világzenei album kategóriában.

A nemzetközi klubkoncertek kínálata is izgalmasan alakul Budapesten, december 12-én napjaink egyik legjobb rockzenekara, a The Dead Daisies lép fel a Barba Negra Music Clubban, ugyanezen a napon a Tüskecsarnokban a Within Temptation várja rajongóit. December 7-én a progreszszív könnyűzenei színtér egyik kiválósága, a brit Marillion ad koncertet a fővárosban, 18-án az a Pretty Maids érkezik a fővárosba, amely már a nyolcvanas évek végén is a legmeghatározóbb európai csapatok közé tartozott. A jövő évi kínálatból is bőven válogathatunk, a nyárra már bejelentkezett a hard rock műfajának egyik szupersztárja, a Whitesnake, a modern rockzenei színtér piacvezetői közé tartozó Disturbed vagy a generációk kedvencének számító Toto.

Lassacskán körvonalazódik a fesztiválszezon is, a 2019-es Szigeten olyan világsztárok lesznek láthatóak, mint a fesztivál nyitónapján fellépő Ed Sheeran vagy a zárónapon koncertet adó Foo Fighters. A Volt a rockzenei vonalról hozott két nagyon erős nevet, Sopronba érkezik az ezredforduló utáni korszak egyik meghatározó formációja, a látványos show-kat produkáló Slipknot, s ugyancsak itt ad koncertet a Guns N’Roses gitárosa, a szólópályáján is sikeres Slash. A szintén országos vonzerővel bíró székesfehérvári FEZEN lapzártánkig két fellépő nevét jelentette be, náluk az AC/DC legszebb hagyományait követő Airbourne és a misztikus Cradle Of Filth lép fel, míg a 2019-es Rockmaraton húzónevei között az egykori Panterafrontember, Phil Anselmo és új zenekara, az Illegals, valamint a Paradise Lost, az Eluveitie vagy az Insomnium szerepel

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS