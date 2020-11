Lelkes főzőnek és profi fogyasztónak tartja magát Hajdu Szilárd, aki (pálinka)történelmet írt Becsehelyen

Magyarország első szabad házi pálinkafőzője – olvasom a vadcseresznyepárlatot tartalmazó üveg címkéjén. Készítője, Hajdu Szilárd 10 éve nem gondolta, hogy társaival (pálinka)történelmet írnak.

Idén 10. éve, hogy ismét legálisan főzhető otthon pálinka, az első szabad zalai főzésre Hajdu Szilárd becsehelyi pincéjénél került sor 2010-ben – mint ahogy azt a helyszínen márványtábla is hirdeti: „Magyarországon elsők között kezdtek ezen a helyen törvényesen házi pálinkát főzni. A főzés kezdete: 2010. IX. 27. 00:03 óra. Önkormányzat Becsehely”. A férfi visszatekintve azt mondja: társaival (akikkel azóta megalakították és szakmailag is elismertté tették a Pannónia Pálinkakultúra Egyesületet) eszükbe sem jutott akkor, hogy történelmet írnak. Pedig így lett, olyannyira, hogy nemrég, amikor a házi pálinkafőzés legalizálásának 10. évfordulóját ünnepelték, az eseményre ellátogatott Orbán Viktor miniszterelnök is.

– Nem tudtunk arról, hogy együtt fog ünnepelni velünk a kormányfő, hiszen V. Németh Zsolt államtitkár hozta magával Orbán Viktor levelét, amit ő olvasott volna fel – idézte fel Hajdu Szilárd. – Mivel mi erre készültünk, óriási meglepetésként ért minket, hogy egyszer csak ott termett a körünkben. S hogy pontosan mi is történt azon a 10 évvel ezelőtti éjszakán? Emlékszem, amikor a Kossuth rádióban bemondták, hogy szeptember 27-én éjféltől újra szabaddá válik az otthoni pálinkafőzés, itt ücsörögtem a pincében. Hallván a tudósítást, felpattantam a biciklimre, elkerekeztem az egyik barátomhoz és felvetettem neki, hogy nem lenne-e kedve megfőzni az első legális szilvapálinkánkat itt, a pincémnél. Persze, hogy volt, aztán erre a dologra felépült egy kisebb közösség: Németh Géza polgármester, Liviczky Tibor, Pál Gyula, Ritka János és még pár barát. Megszerveztük és hozzá is kezdtünk a megvalósításhoz, de az esemény túlnőtt az elképzeléseinken, mert tévéstábok jelentek meg a pincénél, amin nagyon meglepődtünk…

Hajdu Szilárd úgy véli: a magyar ember fontos tevékenysége, ha úgy tetszik, szenvedélye a pálinkafőzés. Régen minden portán hagyománynak számított ez, éppen úgy, mint a disznóvágás. A hús, a szalonna, a kolbász és a hurka egész évben élelmet adott a családnak, az állat minden porcikáját feldolgozták, semmi nem mehetett veszendőbe. Így volt ez a gyümölccsel is, ami a fa alá került, abból lekvár, vagy pálinka készült.

– Ma már ez nem „trendi”, ugyanis csak megfelelően érett, tiszta, rothadástól mentes gyümölcsből készülhet a napjaink követelményeinek megfelelő kifogástalan, magas minőségű pálinka – jelezte. – S hogy milyen gyümölcs szolgálhat alapanyagul? Gyakorlatilag minden, ami kellő cukortartalommal bír.

Mit hozott a pálinkafőzés szabaddá tétele? A becsehelyi gazda szerint szakmai fejlődést. Előtte, amikor a kommunizmus idején csak titokban lehetett otthon főzni, az emberek nemigen beszéltek róla, nem volt megfelelő eszme- és tapasztalatcsere, a cefrekészítés és az alkoholfok beállítása „jó lesz az úgy” alapon történt.

– 2010 után az ember 2-3 év alatt megtanult pálinkát főzni, aztán pedig mindenből akart, amiben látott egy kis fantáziát – magyarázta. – Sütőtökből, sárgadinnyéből, bármiből, sőt, egyszer a nagykanizsai dödöllefesztiválra is hívtak, hogy próbáljak meg pálinkát főzni dödölléből… Előbbiek borzasztó eredményt hoztak, utóbbira még nem találtam meg a receptúrát. Ma már nyilvánvaló a pálinkafőzéssel foglalkozók számára, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni, vannak dolgok, amikkel jobb, ha nem kísérletezünk. Egyébként a legszörnyűbb párlat, amit valaha is kóstoltam, fürtös paradicsomból készült, aszalt paradicsom ágyon. Megjegyzem, a nagy főzők körében divat lett zöldségekből (zellerből, sárgarépából) főzni, amit a csúcsgasztronómia használ is. A klasszikus pálinkák közül a magyarok leginkább a kajszibarackból és az Irsai Olivér szőlőből készültet szeretik, ezek a legnépszerűbbek.

Hajdu Szilárd azt gondolja, a pálinkafőzés tudománya ma már oly sokrétűvé vált, hogy csak kevesen vannak a teljes tudás birtokában. Nem rejti véka alá, hogy magát nem sorolja ezek közé, inkább szerényen úgy fogalmaz: ő csak egy lelkes főző és profi fogyasztó…