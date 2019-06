Lekvár és más finomságok fenyőrügyből

A lucfenyő friss hajtásából különleges kivonatot, lekvárt és szörpöt is készít Illésné Farkas Katalin. A helyi Gasztro közösségi klub szakmai vezetője szerint az elkészült termékek feltöltik a szervezetet energiával.

A kertjében megannyi fenyő sorakozik, melyek ágai tavasszal hosszú, friss, zsenge, világoszöld „ujjakat” növesztenek. Ezeket az új hajtásokat édességük miatt az erdőkben legelésző őzek előszeretettel fogyasztják.

A tűlevél ezenkívül tartalmaz gyantát, cserzőanyagokat, ásványi anyagokat, C-, B2-, K-vitamint és illóolajokat. A tűlevélben ráadásul hatszor több C-vitamin rejtőzik, mint a citromban vagy narancsban. Emellett nagyon magas a terpentin tartalma is. A terpentin a legerősebb természetes oldószer, amely a nyirokrendszert és az érfalakat is tisztítja. A szakirodalom szerint a különböző fajhoz tartozó fenyőknek az ókori görögök, rómaiak, majd a középkori népek is ismerték rügyét, tobozát, magját, gyantáját és illóolaját.

– Tudomásom szerint előszeretettel használták később az erdélyiek, a türingiaiak is, ahol sok fenyőfa nőtt – mesélte Illésné Farkas Katalin. – Köhögéssel, tüdőbetegséggel nem fordultak orvoshoz, hanem a rügyekből készített főzettel igyekeztek gyógyítani magukat, sőt gyakran mézbe is rakták. Utóbbi édesség remek orvosság azoknak is, akik gyakran érzik magukat kimerültnek, stresszesnek. Felold minden lerakódást a légutakban. A legmakacsabb köhögésre is gyógyír, a nátha kezelésében is kiváló, megszünteti az orrdugulást.

A Gasztro klub vezetője elmondta, hogy a fenyőrügy különféle feldolgozásáról az interneten számos recept kering, azokból bátran lehet szemezgetni. A kivonat elkészítése talán a legegyszerűbb, hiszen ebben az esetben a leszedett, alaposan megmosott rügyeket kristálycukorral kell rétegezni, majd 56 napig kell lehetőleg napos helyen hagyni.

– A két hét semmit sem ér – folytatta. – A tűleveleknek még ebben a friss állapotukban is kemény a felületük, azonban a cukor ezt megbontja, ám ehhez időre van szükség. A közel hatvan nap viszont tökéletes oldatot ad, melyben valóban benne van minden értékes tápanyag. De a lekvár, a szörp is jó, s a megmosott, kiszárított rügyekből készült a tea is hatásos. A klub közössége szerencsére mindenre nyitott, ezért az ott bemutatott recepteket rendre kipróbálják otthon, ezért egyre több háztartásban jelentek meg ezek a termékek. Az érdekes, gyantás, jellegzetes ízét ugyan meg kell szoknia ízlelőbimbóinknak, de úgy vettük észre, a számos jótékony hatása mellett az emésztést is segíti, a bélrendszert tisztítja.

Illésné Farkas Katalin fontosnak tartotta hozzátenni: tapasztalatai szerint a legillatosabb és ízesebb fajta a lucfenyő, de a nordmann, az ezüst rügyei is megteszik. Viszont a boróka, valamint a tiszafa hajtásait tilos használni, hiszen ezek mérgezőek.