Legyen tiszta és környezetvédő

Mindannyian szeretnénk makulátlanul tisztának tudni az otthonunkat, a mostanihoz hasonló járványidőszakban pedig a fertőtlenítésre is nagyobb hangsúlyt helyezünk.

Ugyanakkor a környezetünk védelme arra ösztönöz bennünket, hogy minél kevesebb vegyszert, szintetikus anyagot használjunk akár a bel-, akár a kültéri takarításhoz. Ez esetben kézenfekvőnek tűnik a tiszta, takarítószertől mentes víz használata, illetve a gőzé, ami közismerten képes némi fertőtlenítő hatásra. Az elhivatott környezettudatos ember ezen a ponton beleütközik a másik dilemmába: a víz azonban Földünk véges erőforrása, az édesvízkészletek apasztása a jövő nemzedékeket hozza zavarba.

A tisztítás és takarítás eszközeit fejlesztőknek köszönhetően használhatjuk a magas nyomású vízfecskendező berendezéseket, amelyek sokkal kevesebb vízzel is hatásosak. A gőzborotvák a makacs szennyeződések ellen is bevethetők, a festékmaradvány, a moha is eltüntethető velük. Továbbfejlesztett változataik vissza is szívják a vizet, vagy párologtatják a gyorsabb száradás eléréséért. A beltéri vizes porszívókra is érdemes beruházni, a használatuk során megtérül a befektetés.