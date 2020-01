Láz-tetői kilátó: szemet gyönyörködtető panoráma

Vállus településtől délkeletre, a 380 méter magas Láz-tetőn 2014 óta látogatható a kilátó, mely a hegységet érintő ökoturisztikai fejlesztés részeként épült meg, valamint második állomása is egyben a szintén akkor létrehozott Medvehagyma tanösvénynek. A kilátó közelében halad el az országos kéktúra útvonala, de a zöld kereszttel jelölt turistaútról is megközelíthető. A fenyő és tölgy faanyagból épült 18 méter magas egyszintes szerkezet kilátószintje 14,8 méteren található – írja a magyarmezogazdasag.hu.

A kilátóra felkapaszkodva hegyekkel, domboldalakkal, lankákkal tagolt táj varázslatos látványa tárul elénk. A hegység két tömbjének határán állunk: a kilátó a délre eső dolomit alkotta régió szélén áll, északra a bazalt alapkőzetű tömb hegyei magasodnak. Előttünk a Zsidi-medence terül el, ahol az emberi jelenlét határozza meg a táj arculatát: szántók, rétek, a melegebb domboldalakon pedig szőlők és gyümölcsösök húzódnak fel az erdőkig. Balra a Sika-lika barlangot is rejtő Meleg-hegy látható a 13. században emelt Rezi vár romjaival, hátterében pedig a Kovácsi-hegy húzódik, melyen Európa egyik legnagyobb sztúpája áll.

Jobbra magasodik jellegzetes alakjával a Tátika, csúcsát szintén egy középkori várrom koronázza, a Rezi várral közel egyidős Tátika várának maradványai. A hegy lábánál jóval korábbi nyomait is felfedezhetjük az egykoron környéken élőknek: az itt sorakozó halomsírok a korai vaskorból származnak.

A Tátika lábánál, észak felől érjük el a Sarvalyi-forrásnál kialakított pihenőhelyet, esőbeállóval, tűzrakó helyekkel, padokkal és asztalokkal remek helyszínt nyújt szabadtéri programokhoz. A Tátikától jobbra a Karikás-tető, Szebike és a Kőorra emelkedik ki a medencéből. A távolban a déli-Bakony és a Sümegi-hát is feltűnik.

Vállustól délkeletre találjuk a mára jócskán lecsökkent hozamú, de friss és hűsítő vizet adó Szent Miklós-forrást.

A közelben a feltehetően a 14. század első felében alapított és évszázadokkal ezelőtt elpusztult pálos rendi kolostor romjai fekszenek.

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend Szent Miklós tiszteletére szentelt monostorának romjait 2016-ban kezdték feltárni, a munkálatok napjainkban is tartanak. Az elmúlt években megtalálták a kolostor keleti falának jelentős szakaszát, illetve a rendházhoz tartozó egyhajós templom támpillérekkel megerősített sokszögletű szentélyét. A kerengő kutatása során egy szerzetes sírjára is rábukkantak. A Szent Miklós-forrás adta egykoron a kolostor vizét és halastavát is táplálta.

A közeli Görbe-tetőn a múlt században légvédelmi szerepet is betöltő katonai bázisra emlékeztet a Kutyatemető. Oda temették a bázison szolgáló honvédek az elszigeteltségben, szolgálatteljesítésük közben hű, segítő társaikká vált állataikat.

Délre, az erdészeti út mentén, kis tisztáson áll a Büdöskúti pihenő. A közelben ma is fellelhetők annak a fagykísérleti telepnek a nyomai, amelyet egykor a Festeticsek főerdésze hozott létre a fák „hidegtesztelésére” a Keszthelyi-hegység leghidegebb pontján.

A Bakonyerdő Zrt. az elmúlt években a Keszthelyi-hegység számos pontján alakított ki pihenőhelyeket, a Gyenesdiáshoz közeli Nagymezőn erdei tornapályát tart fenn.

A hegység déli kapujában működik a Festetics Imre Állatpark és Természet Háza Látogatóközpont.

Az említett helyek önmagukban is tartalmas időtöltést kínálnak, a látottak pedig kedvet csinálhatnak a hegység más tájainak bejárásához, felfedezéséhez is.