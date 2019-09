Látogatást tettünk Baksa Józsefék zöld birodalmában

Sokan gondolják, hogy egy társasházi lakás erkélye alkalmatlan zöldségtermesztésre. Viszont vannak, akik tudják, hogy ez nem igaz.

Baksa József és felesége, Margit a Berzsenyi utca egyik első emeleti lakásában él. Virágokban a környező erkélyeken sincs hiány, az övék viszont kivirít a többi közül burjánzó növényeivel: paradicsomok és paprikák teremnek gazdagon a zsebkendőnyi területen.

– Hat évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy miért ne termelhetnénk zöldséget az erkélyen – mesélte a házigazda. – Akkor még volt hegyünk, de oda nem lehetett csak úgy kiugrani két szem paprikáért meg paradicsomért. Ma már nincs ilyen gondunk: már júniusban van annyi termés, ami kettőnknek elég reggelire, később befőzni is tudunk, az ültetvény terem a fagyokig.

A söjtöri származású Baksa József a kiskerti gazdálkodás fortélyait gyerekkorában tanulta, a módszereket az erkélyhez kellett finomítani. Büszkén meséli, mindent maga talált ki, illetve később saját tapasztalatok alapján finomított.

– A magok beszerzésével kezdődik – avatott be a részletekbe. – A hat paradicsom és három paprika közül van, ami boltból származik, ha az adott fajta beválik, eltesszük a magját a következő évre is. Sokat kapok: a legfinomabb, olasz paprikánk magja a nővéremtől érkezett, aki szintén hobbikertész. De van olyan paradicsomunk is, aminek a magja azzal érkezett ismerősöktől, hogy ezt még az illető nagyanyja rakta el valamikor Söjtörön.

A magok begyűjtése már a megelőző évben elkezdődik, ez a helyzet palántafölddel is. Baksa József vakondtúrásokból termeli ki, mindig ősszel.

– Azért vakondtúrásból, mert ott az állat megdolgozza helyettem a földet. Úgy gondolom: ami neki jó, az biztosan jó lesz nekem is, mert nincs benne vegyszer, kavics, ilyesmi. Az anyagot télen át lezárt műanyag zacskókban tartom az erkélyen, majd tavasszal, palántázás előtt még hőkezelem is – megsütöm a sütőben. Ezzel minden kártevőt kiirtok.

A magvetés József nap előtt egy héttel történik, aztán a palánták tejfölös poharakban a napfényes szobában külön erre a célra épített polcrendszeren nevelkednek. A házigazda rendszeresen lombtrágya oldattal táplálja a növényeket, külön nem öntözi őket, úgy véli, azt a palántánál nem szabad túlzásba vinni.

– A kiültetés a fagyosszentek előtti-utáni napokban történik, ügyelünk az időjárásra – folytatta Baksa József. – Az idei tavaszi fagyok például okoztak károkat, annak ellenére, hogy a hideg ellen takarjuk a növényeket, különösen súlyos esetben pedig előfordul az is, hogy az egész ültetvényt visszamenekítjük a szobába.

Az erkélyen amúgy szintén saját fejlesztésű polcok várják a 40 literes műanyag ládákba telepített növényeket. A még kis méretű zöldségek a legfelső polcon kezdik a pályafutásukat, majd ahogy nőnek, kerülnek egyre feljebb. Most, a szezon vége felé a ládák már lent vannak a járólapon, a menet közben többször toldott bambuszkarók mentén kúszó növények pedig az erkély tetejéig érnek. A termés amúgy garantáltan bio, az egész szezonban egyszer kellett permetezni, rézkénes oldattal, ami nem számít vegyszernek. – Ha kártevőt veszek észre rajtuk, azt kézzel leszedem – teszi hozzá a házigazda. A földet ebben az esetben is gondosan válogatva gyűjti, egy hottói tehenészeti telepről származó trágyával dúsítja.

– Az erkélyünk délre néz, nyáron olyan, mint egy kemence. Illetve olyan volt, míg ezt az ültetvényt meg nem csináltuk – mond egy további, nem elhanyagolható hasznot Baksa József. – Régen mezítláb ki se lehetett lépni ide, mert a járólap elégette az ember talpát. Most viszont árnyék van, a növények párologtatása miatt a legnagyobb hőségben is kellemes a klíma. Azt mondhatom: a mi lakásunknak azóta van igazán erkélye, hogy nevelgetjük itt ezeket a növényeket.

Melyek egyébként, miután a fagyokkal befejezik földi pályafutásukat, a hulladékudvarba kerülnek. A legjobbak magvai viszont közben már gondosan eltéve várják, hogy a következő József nap előtt egy héttel a palántás poharakba vessék őket.