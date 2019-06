Lakásfelújítás? Így távolítsd el a régi, megunt tapétát a falról!

Régi tapéta eltávolítására legtöbbször akkor van szükség, ha új tapétára szeretnénk a régit cserélni, vagy eltávolítása után egy falfestést szeretnénk. Ha otthonunkat valamilyen új stílus mentén akarjuk átrendezni, esetleg egy kis felújításba kezdenénk, a legegyszerűbb megoldás, ha egy tapétacserével kezdünk. A tapéta eltávolítása viszonylag egyszerű és kevesebb gonddal jár, mint az elsőre gondolnánk.

Azt mindenki tudja, hogy az új tapétát nem szabad a régi tapétára felragasztani, mert a régi tapéta alatt megbúvó egyenetlenségek és az átlapolások az új tapéta felhelyezése után jól láthatóvá válnak, ezért a régi tapétát szinte minden esetben el kell távolítani.

Most adunk néhány ötletet ahhoz, hogy hogyan távolítható el gyorsan és egyszerűen a megunt, régi tapéta anélkül, hogy azzal felsértenénk a fal többi rétegét.

Tapétaeltávolítás nedvesítéssel

Bő nedvesítéssel egész egyszerűen eltávolítható a jó minőségű papírtapéta. Ilyenkor a nedvesség hatására a tapéta fellazul így egy spatula segítségével könnyedén lehántható a falról. Magát a feláztatást ajánlatos bevagdosással, vagy tapétalyukasztó hengerrel kilyuggatva elősegíteni. Ha valahol a kelletén jobban tapad a tapéta, érdemes tovább nedvesíteni, áztatni azt. Ha jól átnedvesedet a tapéta, spatulával alá kell nyúlni, majd nagyobb foltokban le is szedhető a falról. Ehhez a megoldáshoz használható direkt erre a célra kifejlesztett tapétaeltávolító szer is. Adjunk időt a tapétának az átnedvesedésre, hogy a régi ragasztó kellően feloldódhasson, azonban a konnektorok, kapcsolók környékén nagyon vigyázzunk a nedvesítéssel, hiszen itt áramütés is érhet. Mielőtt nekilátnánk, érdemes áramtalanítani a lakást, hogy ne történjen semmilyen baleset.

Tapétaeltávolítás gőzöléssel

A nehezen eltávolítható tapétákhoz tapétagőzölő gépet ajánlunk, ami segít fellazítani még a legmakacsabb ragasztót is. A készülék forró gőze viszonylag nagy felületen hat, és segítségével gyorsabban lehet végezni a munkával is. A forró gőzzel fellazított tapéta szinte egyszerre lehúzható a falról, így ezzel rengeteg időt és energiát takaríthatunk meg, ami egy lakásfelújításnál nagyon sokat számít. Tapétagőzölőt otthoni használatra vásárolhatunk barkácsboltban, de több helyen bérlésre is van mód, így egy-két napra ki is bérelhetünk egy ilyen szerkezetet. Ha nem szeretjük túl gyakran cserélgetni a tapétát, akkor talán ez lesz inkább számunkra az ideálisabb megoldás már csak anyagi megfontolásból is.

És még néhány hasznos tanács tapétaeltávolításhoz:



Mielőtt bárminek is nekilátnál tudnod kell, hogy milyen a tapéta típusa és állapota, mert nem alkalmazható ugyanaz a technika egy papírtapétánál, mint egy PVC-nél. Nagyon nem mindegy, hogy egy egyrétegű papírtapétáról, vagy egy PVC tapétáról van szó, mert például az utóbbi alsóbb rétegét vödörszámra locsolgathatod, akkor sem fog átázni, ezért másképp kell nekilátnod.

Azt is fontos figyelembe venned, hogy a tapétán van-e festékréteg, vagy sem. A festett tapétákat nehezebb lesz eltávolítani falról, mert a festék gátolja a nedvesség maximális az felszívását, vagy az sem ritka, hogy teljesen vízállóvá teszi a festék a felületet. Ilyen esetekben biztosan speciálisabb eszközre lesz szükséged.

A legfontosabb pedig, hogy megjegyezd, a tapéta eltávolítása nem a kapargatásról szól, tehát ne úgy fogd fel, mint egy erőmunkát. A nedvesítés a barátod, hiszen így nem sérted fel a falat, a durva kapargatást pedig felejtsd el!

Forrás: tapetauzlet.org