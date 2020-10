Lagzi este 23 óráig? A ceremóniamester szerint nem kell aggódniuk a pároknak

A szeptember 21-től érvényes kormányrendelet értelmében a vendéglátó üzletekben megrendezett lakodalmaknak 23 órakor véget kell érniük. Szabó Zoltán, keszthelyi ceremóniamester mesélt nekünk arról, miképpen lehet alkalmazkodni ehhez úgy, hogy az esküvő hangulata ne szenvedjen csorbát.

A helyszín a döntő

A szabályozáshoz hozzátartozik, hogy a lakodalom önmagában nem minősül zenés-táncos rendezvénynek, valamint az időkorlát csak a vendéglátó üzletek külsős vendégeire vonatkozik, de azon személyekre nem, akiknek a vendéglátóhelyhez tartozó szálláshelyen van a szállása. Mint Szabó Zoltán kiemelte, mindez nem az esküvők ellen szól, ugyanakkor szükségképpen érinti azokat. Mégis azt javasolja a pároknak, ha fix időpontjuk van az őszi, vagy téli időszakra és nem muszáj, ne halasszanak, hiszen egy jó ütemezéssel ugyanolyan boldog és meghitt ünneplésben lehet részük, mint amire vágynak. A döntő szó a helyszíné, ők mondják meg, hogy náluk meddig lehet tartani.

Megható lezárás: vastapsot kapott a pár

– A legutóbbi esküvőt emiatt átterveztük úgy, hogy 23 órakor stílusosan és emlékezetesen érjen véget és ne legyen a vendégeknek az az érzése, hogy félbeszakítottuk azt. Az elején is ezt kommunikáltuk a vendégek felé, ezáltal senkit nem ért meglepetés és kezdésképp megköszöntem, hogy a fennálló helyzet ellenére is eljöttek. Kihívást jelentett a nap, hiszen folyamatosan néznem kellett, mennyi időnk van hátra még, valamint az igazi izgalmat az jelentette, hogyan zárjuk le. Szerencsére végül senkiben nem maradt hiányérzet, mindent megvalósítottunk a hagyományos elemektől az egyedi játékokig, és szépen jött ki a befejezés is. Ugyanúgy megvolt a gyertyafény keringő és a menyecsketánc, a tortára is jutott bőven idő, ezután az egész násznépet a parkettre hívtam a búcsútánchoz. A végén spontán módon a pár köré gyűlve ropták a vendégek, majd vastapssal jutalmazták őket, amitől nagyon elérzékenyültek.

Ünneplés alatt sem árt az óvatosság

A koronavírus-járvány időszakában persze nemcsak a precíz időbeosztás számít, hanem az elővigyázatosság is. A szociális távolság tartásával, a maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel kapcsolatban a következő tapasztalatokat osztotta meg a szakember.

– Különösen a nagyobb esküvőknél figyelni kell a zsúfoltság elkerülésére: ha elértük a maximális létszámú álló-és ülővendéget, a többieket arra kérem, hogy kint várakozzanak. Több templomban alkalmazzák, hogy csak minden második padsorban lehet helyet foglalni, de szabályozhatják az egy sorban ülők számát is. A polgári helyszíneken ezt úgy oldják meg, hogy a székeket megfelelő távolságra helyezik el. A kézfertőtlenítőt ilyenkor mindenhol kirakják. A vendégeknek nem kell maszkot viselni, kivéve, ha a hivatali teremben kérik, a lagzin a felszolgálóknak viszont kötelező felvenniük. Én a szolgáltatóknak is javasolni szoktam, ha megoldható, tegyék meg ezt a meghívottak, főként az idősek védelmében.

Forgatókönyv este 23 óráig

A Ceremóniamester Szövetség egy ajánlott forgatókönyvet is közzétett honlapján arra nézve, hogyan érdemes egy 23 órakor végződő esküvőt megszervezni: IDE kattintva tekinthető meg!

Miben segít egy ceremóniamester?

Szabó Zoltánt korábban Helyi arcok sorozatunk keretében kifaggattuk a ceremóniamester szerepéről: ha kíváncsi vagy interjúnkra, ITT olvashatod el!