Kvantumszámítógépekkel foglalkozik Münchenben Skolik Andrea

Habár soha nem élt Magyarországon, édesapja révén liszói kötődése is van Skolik Andreának, aki úgynevezett kvantumszámítógépekkel foglalkozik és München, illetve San Francisco között ingázik.

– Németországban születtem, itt jártam iskolába és egyetemre is – bocsátotta előre Skolik Andrea. – A „bachelor” elvégzése után programozóként dolgoztam egy ideig, mielőtt elkezdtem a „master” fokozatot. A master után nem voltam biztos abban, hogy szeretnék-e doktorálni vagy sem, úgyhogy inkább visszamentem a programozó szakmába. Aztán mégis hiányzott a tudomány, ezért most doktorálok informatikából. Egészen korán érdekelni kezdtek a számítógépek, az első generációhoz tartozok, amelyik az internettel nőtt fel. Az apukámat is érdekelte mindkettő, úgyhogy már a kezdetektől volt otthon számítógép és internet. Iskolás koromban sokat foglalkoztam internetes honlapfejlesztéssel, azon keresztül gyűjtöttem első tapasztalataimat a programozás terén. Amikor az általános iskola után el kellett döntenem, hogy mit szeretnék tanulni, kézenfekvő volt az informatika – mondta.

Az egyetemen főleg a mesterséges intelligenciával foglalkozott, majd amikor eldöntötte, hogy doktorálni szeretne, ezen a területen keresett munkát. Véletlenül talált egy pályázati kiírást, ami a kvantumszámítógép alkalmazási lehetőségeiről szólt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Elkezdett olvasni a kvantumszámítógépekről és nagyon megtetszett neki a téma, ezért elküldte pályázatát az állásra. Sikerrel járt, s ennek köszönhetően Andrea ma kvantumszámítógépekkel foglalkozik. Ez egy olyan újfajta számítógép, ami kvantummechanikai folyamatokat használ.

– Egy hagyományos számítógép csak két állapotot ismer, pont, mint egy érem két oldala – magyarázta a fiatal szakember. – A kvantumszámítógép azonban ennél sokkal több állapotot tud kiértékelni. Úgy kell elképzelni, mint egy érmet, ami a levegőben pörög, és nem lehet tudni, hogy éppen melyik oldala van fent. A klasszikus komputernél gyorsabban dolgozik, de sokkal nehezebb megépíteni egy kvantumszámítógépet – eddig már egy tucat programról bebizonyosodott, hogy utóbbi jóval gyorsabban tudja megoldani, feldolgozni, mint a hagyományos számítógép. Én avval foglalkozom, hogy további programokat találjak, amiket a kvantumszámítógép gyorsabban képes kezelni.

Andrea a Volkswagennél doktorál. A csoportja egyik fele pedig San Franciscóban dolgozik, úgyhogy néha ő is elutazik oda, de a munkahelye Münchenben van.

– Tavaly pedig három hónapra elmehettem a NASA-hoz is és az ottani kvantumszámítógép kutatócsoporttal dolgozhattam – tette hozzá.

Skolik Andrea hiába született Németországban, mégsem lett német állampolgár, magyar maradt – de vajon miért?

– Soha nem volt okom az állampolgárságom megváltoztatására – jelentette ki. – Németországban születtem, és azonkívül, hogy nem vehetek részt választásokon, az EU-nak köszönhetően nincs különbség a jogaimban a német állampolgárokhoz képest. Tehetséggel és tenni akarással magyar állampolgárként is lehet érvényesülni egy idegen országban. Másrészt soha nem éreztem magam németnek, úgyhogy ebből a szempontból sem volt fontos német állampolgárrá válnom. A jövőt illetően az a tervem, hogy a következő két évben ledoktorálok. Azután legszívesebben a kutatást folytatnám…