Környezetünk éled, mi viszont otthon maradunk

Minden évben megfigyelhető, hogy tavaszi napokban azok is útra kelnek levegőzni, kerékpározni, babakocsit tolni, kutyát sétáltatni, a hegyi hajlékokban és a gyümölcsfák virágaiban gyönyörködni, akik amúgy ritkán csodálkoznak rá a természet változásaira. Ez évben nem így lesz sajnos. Állandó külsős munkatársunk, Matyovszky Márta Zalaegerszegen nézett körbe, s úgy látta, idén csak a kockásliliomok csoportosulnak.

Március 28., azaz szombat óta kijárási korlátozás van érvényben hazánkban, aminek a zalaegerszegiek – területileg nagyjából az észak-nyugati fertálynak megfelelően – tapasztalataink szerint tökéletesen eleget tettek.

A kellemes szombati napot kicsit szelesebb vasárnap követte, így szombaton némileg többen, vasárnap határozottan kevesebben voltak a szabadban. Mindenki, aki levegőzött, sportolt vagy kutyát sétáltatott – láthattunk cicasétáltatást is! – tartotta azt az előírást, hogy legyen meg a kétméteres távolság idegenek között. A 4-5 tagú biciklizők nyilvánvalóan családok lehettek, egyetlen 10 tagú fiatal biciklis társaság tekert a Gébárti-tó felé haladó kerékpárúton.

A vizslaparki új kültéri tornaeszközök körül azonban talán a kelleténél többen voltak. Ezek az eszközök nincsenek körülkerítve, mégis áll rájuk, hogy ne használja senki, mint ahogy a játszótereket sem. Az idősebbek tűnnek fegyelmezettebbnek, a zalaegerszegi megfigyelések azt mutatják, hogy az ifjabb generáció nehezebben viseli a kényszerű bezártságot.

Zalaegerszeg – mint Magyarország egyik legvirágosabb települése – számos utcája, köztere már most virágpompában áll, köszönhetően a fagytűrő évelő virágoknak. A Zala folyó partján álló fák, bokrok is zöldellésnek indultak, a kopár, szürke téli látkép lassan a múlté. A növényeknek egyelőre be kell érniük csekély számú látogatóval, de ez most így van jól.