KKMHELP: A Kolping Hotel is segít!

A Keszthelyi Kilométerek nemcsak egy futófesztivál, hanem jótékonysági program is, idén a Keszthelyi Kórház Sürgősségi Osztályát segítik egy mobil – lélegeztetőgép megvásárlásában.

Keszthely és környéki vállalkozók támogatására hívja fel a figyelmet Badlauf Csaba a Kolping Hotel igazgatója, aki már a kezdetektől fontosnak tartja a Keszthelyi Kilométerek sportesemény támogatását.

– Kiemelten fontosnak tartom a helyi rendezvények támogatását, hiszen ez egy közös érdek is: vendégeinknek színes és tartalmas programokat tudjunk kínálni. Ezért már a kezdetektől csapatként és szállodaként is mellé álltunk és pénzösszeggel illetve a versenyen való részvétellel is támogatjuk a Keszthelyi Kilométereket. A gyermek futóversenyeknek köszönhetően családosoknak is tudjuk ajánlani a többnapos programot, amely teljes kikapcsolódást nyújthat mindenki számára.

A Kolping Hotel idén is indul csapatváltóban a Keszthelyi Kilométereken! További támogatásként hirdeti a programot vendégei számára és a Valahol Európában című jótékényosági előadásra 20 darab jegyet vásárolt, ezzel is támogatva a Keszthelyi Kórház Sürgősségi Osztályának mobil-lélegeztetőgép megvásárlását.