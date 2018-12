Kivételes látnivalókkal csábít Marseille adventi vására

Európában mindenütt népszerűek az adventi vásárok. Ez nincs másképp Franciaország egyik legnagyobb kikötővárosában, Marseille-ben sem, ahol az utcákon kívül az áruházak is ünnepi díszbe öltöztek.

Az utazók általában repülővel és nyáron érkeznek a tengerparti kikötővárosba, ahol fehér homokos tengerpart fogadja őket. Azonban e sorok írója az alternatív megoldást választotta, méghozzá tengerjáró hajóval érkezett késő ősszel. Arra a helyre, mely a tíz legnapsütöttebb európai város listáján a második helyet foglalja el 2858 napos órával egy évben.

Ezúttal szürke felhők takarták be Franciaország második legnépesebb városát, a Provence- Alpes-Côte d’Azur régió gazdasági központját. Bár hűvös nem volt, hisz a Földközi- tenger partján 10 Celsius- fok alá télen sem csökken hőmérséklet. Marseille ugyan nagy területen fekszik, de a turisták számára érdekes helyeket gyalog, illetve busszal elég könnyen be lehet járni. A mozirajongók megtehetik az utat taxival is, a város utcáin forgatta Luc Besson Taxi című filmjét. Száguldásban korántsem lehet részük, az utakon rengeteg a fennakadás. Olyannyira, hogy az országban itt alakul ki a legtöbb dugó, s a várakozás is sokszorosára nő.

Az ugyancsak forgalmas kikötőben a karácsonyi vásár előkészületei zajlottak. Az óriáskerék tövében a kézműves portékákat kínáló házikók sokaságát állították fel, míg az utcák fölé fényfüzéreket és -gömböket húztak, ám az üzletek kirakatait még nem „öltöztették át”. Egyedül a több mint 100 éves múltra visszatekintő, a francia nemzet kulturális örökségének részét képező Galeries Lafayette áruház állított fel karácsonyfákat az előcsarnokában. Az áruházlánc megszületését egy fiatal elzászinak, Théophile Badernak köszönheti, aki először a párizsi Lafayette utcában nyitott egy parányi, alig három méter széles boltocskát. Bader egészen 1942-ig irányította a Galeries Lafayette-et, mely eközben egyfajta intézménnyé vált, elindulva a terjeszkedés útján. Franciaországban több mint 30 saját áruházzal rendelkezik, de kilépett a világpiacra is: a világ több nagyvárosában nyitott üzleteket. A tradíció és a megszaporodott lopások miatt szigorúan őrzik, fényképet csak lopva lehet készíteni. Ettől függetlenül egy sétát megér, ám az árakat nem a magyar pénztárcákhoz szabták, hiszen a luxuscikkekért valóban borsos árat kell fizetni.

Marseille még valamiben az élen áll: az ország legroszszabb közbiztonságú városa, s ebben az európai ranglistán is „előkelő” helyet foglal el. Rengeteg a hajléktalan, akik sokkal agresszívabbak, mint másutt, ám kellő elővigyázatossággal és körültekintéssel elkerülhető a baj. Ügyeljünk arra, hogy lehetőleg társaságban induljunk útnak. Bár az 1940-es második világháborús német és olasz bombázások miatt nincs igazán sok látványos épület, ám kivételes műemlékek és templomok azért fennmaradtak.

Nem csak Párizsnak van diadalíve, a kikötőváros monumentális építményét David d’Angers és Ramey híres szobrai és reliefjei ékesítik. Továbbá kihagyhatatlan látnivaló Marseille ikonikus épülete, a Notre-Dame de la Garde bazilika, mely a város fölé magasodik, s a meredek utak miatt legkönnyebb és a legolcsóbb helyi járatos busszal megközelíteni. A lenyűgöző neobizánci stílusú székesegyház tetejéről Szűz Mária tekint le, kilencméteres szobra aranyból készült, súlya meghaladja a négy tonnát. A helyiek által csak „jó anyának” becézett bazilikát a város őrének is tartják. Innen pazar kilátás nyílik: az Olympic de Marseille stadion mellett kitűnően látható If vára. Az erőd Alexander Dumas Monte Cristo grófja című művéből ismert, a valóságban a 16. században börtönként működött.

